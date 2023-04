Yhdysvallat ohitti viime vuonna Ruotsin Suomen tärkeimpänä kauppakumppanimaana.

Suomen tuore jäsenyys Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natossa lisää ulkomaankauppaa Yhdysvaltojen kanssa sekä tuo investointeja ja luo uusia työpaikkoja Suomeen, arvioi Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettiläs.

Bisnesverkostoyhdistys Amcham Finlandin torstaina julkistettavan katsauksen mukaan Yhdysvallat nousi Suomen suurimmaksi kauppakumppaniksi viime vuonna. Taakse jäi naapurimaa Ruotsi.

Suomen vienti Yhdysvaltoihin kasvoi viime vuonna 38,2 prosenttia. Palveluvienti vahvistui 9,7 prosenttia ja tavaravienti peräti 68 prosenttia vuodentakaisesta.

Poikkeuksellisen suuri kasvu tavaraviennissä oli Amcham Finlandin katsauksen mukaan seurausta vientihintojen noususta, metsätalouden tuotteiden ja biopolttoaineiden suurista vientimääristä sekä miljardin euron arvoisen risteilyaluksen toimituksesta Turun telakalta Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettiläs Douglas T. Hickey sanoo, että Yhdysvaltojen kaupan näkymät ovat Nato-Suomessa entistä suotuisammat. Suomen vienti Yhdysvaltoihin on kasvanut kaksinumeroisella prosentilla neljä vuotta peräkkäin.

”Yhdysvaltojen ja Suomen kauppasuhteiden kehitystrendi on ollut hyvin positiivista jo ennen kuin Suomi liittyi Natoon. Tietoliikennetekniikassa ja clean techissä on valtavia mahdollisuuksia, ja kauppasuhteiden tulevaisuus on siten hyvin valoisa”, Hickey sanoo.

Suurlähettilään mukaan Yhdysvaltojen ja Suomen väliset kauppasuhteet eivät ole koskaan olleet yhtä hyvällä tasolla kuin nyt, koska maat luottavat toisiinsa entistä enemmän.

”Suomen Nato-jäsenyys parantaa entisestään kauppasuhteitamme, ja kaupan näkymät ovat valoisat kummallekin maalle”, Hickey sanoo.

Yhdysvaltalaiset yritykset ovat Suomelle myös merkittäviä investoijia. Yhdysvalloista Suomeen tehtyjen suorien sijoitusten määrä on tuplaantunut 1990-luvulta lähtien, ja maa on Amcham Finlandin katsauksen mukaan nyt toiseksi suurin suorien ulkomaisten investointien lähde Suomelle.

Suurlähettiläs Hickey huomauttaa, että esimerkiksi Slush-kasvuyritystapahtumassa oli viime syksynä ennätysmäärä sijoittajia Yhdysvalloista ja Britanniasta. Se oli aikaa, jolloin Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymisprosessi oli vielä kesken.

”Sijoittajat näkevät Suomen nyt hyvänä paikkana luoda työpaikkoja ja kehittää teknologiaa”, Hickey sanoo.

Yhdysvaltalaisia yrityksiä houkuttelee Hickeyn mukaan investoimaan Suomeen maan koulutusjärjestelmä sekä ”epätavallisen” suuri koulutettujen insinöörien määrä ja täällä kehitetty teknologia, joka sekin on amerikkalaisdiplomaatin mukaan epätavallisen korkealla tasolla.

Hickey ennustaa, että suorien ulkomaisten investointien määrä Yhdysvalloista Suomeen jatkaa ”takuulla” kasvuaan, koska Nato-jäsenyys ”korostaa” Suomea Yhdysvalloissa.

Suomi sai Nato-jäsenyysprosessin aikana myönteistä julkisuutta Yhdysvalloissa, ja nyt moni yhdysvaltalaisyritys näkee suurlähettilään arvion mukaan Suomen positiivisempana investointikohteena kuin aiemmin.

”Odotan, että yhdysvaltalaisyritysten suorat ulkomaansijoitukset Suomeen jatkuvat aggressiivisina eli sijoitukset ovat korkeammalla tasolla kuin aikaisemmin”, Hickey sanoo.

Hickey kertoo puhuneensa keskiviikkona juuri ennen HS:n haastattelua investointia Suomeen suunnittelevan yhdysvaltalaisyrityksen kanssa. Yhtiö suunnittelee rakentavansa Suomeen vihreää vetyä valmistavan laitoksen.

”Tätä ei olisi tapahtunut muutama vuotta sitten”, Hickey sanoo.

Viime vuosi oli ennätyksellinen myös Yhdysvaltojen ja Euroopan välisessä ulkomaankaupassa, vaikka Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa lisäsi geopoliittista epävarmuutta Euroopassa.

Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen tavarakauppa ylsi Yhdysvaltojen kauppakamarin ja Amcham EU:n katsauksen mukaan viime vuonna ennätykselliseen 1 200 miljardiin Yhdysvaltain dollariin.

Tästä Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välistä kauppaa oli 909,5 miljardia dollaria, joka on neljänneksen enemmän kuin Yhdysvaltojen ja maailman tehtaana tunnetun Kiinan välinen tavarakauppa.

Yhdysvallat ja Eurooppa ovat myös toistensa suurimmat palveluiden vientimarkkinat.

Suomesta tuli viime viikon tiistaina Naton jäsen, mutta Ruotsi jäi ainakin vielä toistaiseksi sotilasliiton ulkopuolelle. Pahimmissa uhkakuvissa Ruotsin Nato-jäsenyys ei toteudu pitkään aikaan.

Jos Turkki ja Unkari eivät suostu ratifioimaan Ruotsia Naton jäseneksi, saako Nato-Suomen talous kilpailullista etua Ruotsin talouteen nähden?

Suurlähettiläs Hickey vastaa kysymykseen diplomaattisesti.

”Uskon varmasti, että Ruotsista tulee Naton jäsen ennen kesän loppua. En siksi usko, että Suomi saa etua ja jos saa, se jää hyvin lyhytaikaiseksi. Myös suomalaiset haluavat - kuten kuka muu tahansa - Ruotsin Natoon”, Hickey sanoo.