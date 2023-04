HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talousuutiset.

Fortumin yhtiökokous päätti hylätä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin

Fortumin yhtiökokouksessa koettiin torstaina yllättävä käänne, kun yhtiökokous päätti hylätä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Taustalla on se, että valtio on eri mieltä yhtiön tietyistä palkitsemislinjauksista.

Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Valtioneuvoston kanslian neuvotteleva virkamies Jukka Ohtola sanoo valtion olevan eri mieltä palkitsemisohjelman mittausjaksosta.

Hän sanoo, että palkitsemisohjelman mittausperiodia on muutettu niin, että vuosien 2022–2023 vaikutuksia osakearvoon ei huomioitasi lainkaan, vaan palkitseminen perustuisi vuoteen 2021.

Tämä johtaisi yhtiön johdon runsaampaan palkitsemiseen.

Palkitsemisesta päättää lopulta yhtiön hallitus.

Jopa neljän miljardin euron akkutehdasinvestoinnin kumppanitahon nimeä ei kerrota

Valtion omistama Suomen Malmijalostus kertoo solmineensa ”potentiaalisen kumppanin” kanssa aiesopimuksen akkukennotehtaan rakentamisesta Kotkan Keltakallioon.

Malmijalostuksen kokonaan omistama akkuliiketoiminnan hankeyhtiö Finnish Battery Chemicals aikoo käynnistää seuraavaksi kennotehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli yvan, vaikka edes kumppaniyrityksen nimeä ei paljasteta.

Yvassa on tarkoitus arvioida kahta eri vaihtoehtoa, joiden tuotantokapasiteetit ovat 27 tai 40 gigawattituntia vuodessa. Suurimmillaan hanke voisi tarkoittaa noin neljän miljardin euron investointia.

Metsä Boardilta tulosvaroitus

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board antaa tulosvaroituksen tammi–maaliskuun tuloksestaan. Yhtiö arvioi aiemmin, että vertailukelpoinen liiketulos olisi samalla tasolla kuin loka–joulukuussa, mutta ennakoi sen nyt jäävän heikommaksi.

Uusi arvio on, että vertailukelpoinen liiketulos tammi–maaliskuussa on noin 89 miljoonaa euroa. Loka–joulukuussa se oli 101 miljoonaa. Ennustettua alhaisempaan liiketulokseen on vaikuttanut erityisesti markkinasellujen heikentynyt kysyntätilanne Euroopassa ja Kiinassa.

Metsä Board julkistaa tammi–maaliskuun osavuosikatsauksensa 27. huhtikuuta.

Inflaation hidastuminen näkyi epävakautena pörsseissä

Uutiset Yhdysvaltain osittain hidastuneesta inflaatiosta ovat näkyneet pörsseissä epävakautena.

Euroopan pörssit sulkeutuivat plussan puolella, ja myös Wall Streetillä pörssi aukesi keskiviikkona nousujohteisesti.

Markkinoiden tunnelma kuitenkin muuttui, kun Yhdysvaltain keskuspankin taloustieteilijöiden maaliskuussa tekemä ennuste loppuvuoden lievästä taantumasta tuli julkisuuteen.

Yhdysvaltain inflaatio hidastui maaliskuussa hiukan odotuksia enemmän. Maaliskuussa kuluttajahinnat olivat 5 prosenttia vuoden takaista korkeammat.

Inflaation hidastuminen on herättänyt toivoa siitä, että keskuspankki hidastaisi ohjauskorkojensa rajua nostamista.

Inflaatiovauhti näkyy ruokalaskussa

Ruoan todella ripeä kallistuminen jatkui maaliskuussa. Elintarvikkeet olivat Tilastokeskuksen perjantaiaamuna julkaisemien tietojen mukaan peräti 17,7 prosenttia vuoden takaista kalliimpia.

Ruoan vuosi-inflaatiovauhti ei ole ollut Suomessa vuosikymmeniin yhtä nopeaa.

Nopeimmin viime vuoteen verrattuina kallistuivat sokeri, jauhot ja munat. Kaikkien hinnat olivat maaliskuussa yli 30 prosenttia vuoden takaista kalliimpia.

Euroopan kiinteistömarkkinoilla on merkkejä sijoittajien vaikeuksista

Ympäri Eurooppaa on brittiläisen talouslehti Financial Timesin mukaan viime aikoina uutisoitu kiinteistösijoittajien ongelmista. Esimerkiksi Britanniassa kiinalaissijoittaja Cheung Kei on uutistoimisto Bloombergin mukaan pannut kaksi toimistorakennusta myyntiin vähentääkseen velkataakkaansa.

Myös Euroopan keskuspankki varoitti helmikuussa raportissaan Euroopan kiinteistömarkkinoiden haavoittuvuuksista.

Kiinteistösektori on vasta toipumassa koronapandemian ja etätyön yleistymisen aiheuttamista muutoksista toimistomarkkinoilla, mutta nyt sitä uhkaa korkotason nousu. Kiinteistöhankkeet on tyypillisesti rahoitettu velkarahalla.

Amerikkalaispankki Citi varoitti FT:n mukaan viime kuussa asiakkaitaan, että eurooppalaiskiinteistöjen markkina-arvot eivät ole vielä sopeutuneet korkojen nousuun. Citi arvioi, että kiinteistöjen hinnat voivat laskea jopa 40 prosenttia ensi vuoden loppuun mennessä.

Moni analyytikko arvioi silti, että finanssikriisin toisinto on nyt epätodennäköinen.

Pankkien ongelmat nostavat bitcoinia

Kryptovaluutta bitcoinin arvo on noussut jälleen kohisten. Bitcoin ylitti tiistaina 30 000 dollarin rajapyykin ensimmäistä kertaa sitten viime kesäkuun.

Bitcoinin arvo on noussut vuoden alusta yli 81 prosenttia. Vuoden alussa yksi bitcoin maksoi vain noin 16 500 dollaria.

Kryptomarkkinat ovat olleet suurissa vaikeuksissa kesästä 2022 saakka. Ongelmat pahenivat viime vuoden lopussa, kun kryptopörssi FTX romahti näyttävästi.

Bitcoin on kuitenkin nostanut tänä vuonna arvoaan merkittävästi. Nousun taustalla on ainakin osittain maaliskuun alussa Silicon Valley Bankin kaatumisen seurauksena pankkeihin tarttunut epävarmuus.

Next Gamesin toimitusjohtaja eroaa tehtävästään

Videopeliyhtiö Next Gamesin toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen jättää tehtävänsä, hän kertoi tällä viikolla Linkedin-palvelussa.

Toimitusjohtajan paikalle siirtyy yhtiössä pitkään työskennellyt markkinointi- ja viestintäjohtaja Saara Bergström. Johtajan vaihdos tapahtuu heti, mutta Huuhtanen työskentelee yhtiössä vielä kesäkuuhun saakka.

Next Games teki maaliskuussa yhdistymissopimuksen yhdysvaltalaisen viihdejätti Netflixin kanssa.

OX2 suunnittelee Suomeen suurta aurinkovoimalaa

Ruotsalainen energiayhtiö OX2 kertoo suunnittelevansa kahden teollisen mittakaavan aurinkovoimapuiston rakentamista Suomeen. Puistot nousisivat Kauhajoelle Etelä-Pohjanmaalle ja Loimaalle Varsinais-Suomeen.

Tavoitteena on, että puistojen rakentaminen aloitettaisiin 2–4 vuoden kuluessa.

Teollisen mittakaavan aurinkovoima tarkoittaa sitä, että voimalat ovat kymmenien megawattien kokoluokassa ja että voimalat rakennetaan erilleen käyttöpaikasta.

Tupperware vaarassa mennä nurin

Perinteikäs amerikkalainen muovituoteyhtiö Tupperware on vakavissa vaikeuksissa ja hakee lisärahoitusta voidakseen jatkaa toimintaansa, kertovat talousmediat.

Yhtiön pörssikurssista on vuoden sisällä huvennut yli 90 prosenttia, kun koronapandemian tuoma myynnin kasvu osoittautui lyhytaikaiseksi.

Tupperwaren menestys alkoi 1950- ja 60-luvulla, kun sen muovisia säilytystuotteita alettiin myydä kotikutsuilla ensin Yhdysvalloissa ja myöhemmin myös muualla maailmassa. Myöhemmin sen liiketoimintamalli ja tuotteet ovat jääneet kilpailijoiden jalkoihin.