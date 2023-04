Elintarvikkeet olivat maaliskuussa jo 17,7 prosenttia vuodentakaista kalliimpia. Vastaavaa hintanousua ei ole Suomessa nähty vuosikymmeniin.

Ruoan todella ripeä kallistuminen jatkui maaliskuussa. Elintarvikkeet olivat Tilastokeskuksen perjantaiaamuna julkaisemien tietojen mukaan peräti 17,7 prosenttia vuodentakaista kalliimpia.

Ruoan vuosi-inflaatiovauhti ei ole ollut Suomessa vuosikymmeniin yhtä nopeaa.

Helmikuusta hinnat nousivat 0,9 prosenttia. Kuukausitasolla hintanousu ei ollut erityisen ripeää. Esimerkiksi tammi–helmikuussa ruoka kallistui 2,6 prosenttia, se tosin on jo poikkeuksellisen nopea kuukausinousu.

Elintarvikkeiden hintanousu on ollut viime vuoden alusta asti ripeää. Elintarvikkeet ovat nyt peräti 20,4 prosenttia tammikuuta 2022 kalliimpia. Nousu on kova, sillä yleinen kuluttajahintaindeksi on noussut vastaavaan aikaan noin 10 prosenttia.

Nopeimmin viime vuoteen verrattuina kallistuivat sokeri, jauhot ja munat. Kaikkien hinnat olivat maaliskuussa yli 30 prosenttia vuodentakaista kalliimpia.

Suomalaisten kannalta maaliskuun inflaatiojulkaisu tarjoili myös myönteisiä uutisia. Kahvi nimittäin halpeni maaliskuusta 2022 peräti 6,6 prosenttia. Kahvin hinta laski helmikuusta yli 5 prosenttia.

Hintalasku tarkoittaa, että kahvi on nyt lähes saman hintaista kuin viime vuoden tammikuussa.

Voimakas kuukausiheilahtelu on kahville tyypillistä. Esimerkiksi joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 välissä kahvi kallistui peräti 27 prosenttia. Tuolloin kahvin hinta lähti todella ripeään nousuun. Heinäkuussa 2022 hinta oli huipussaan. Silloin kahvi maksoi jo 43 prosenttia joulukuuta 2021 enemmän.

Yleinen hintojen nousu rauhoittui Suomessa maaliskuussa. Kokonaisuudessaan kuluttajahinnat nousivat maaliskuusta 2022 noin 7,9 prosenttia.