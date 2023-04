Asuntokaupan uinuminen saattaa näkyä rajuina heilahteluina asuntojen neliöhinnoissa. Pankeista muistutetaan, että kuukausitason muutoksiin tulee suhtautua varauksella.

Turkuun on valmistunut vauhdilla asuntoja.

Sijoittajien suosimien vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat ovat heiluneet rajusti.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) tilastot paljastavat, että esimerkiksi Helsingissä vanhojen kerrostaloyksiöiden hinnat laskivat maaliskuussa lähes 16 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Turussa nähtiin helmikuussa lähes 30 prosentin romahdus viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Maaliskuussa nousua oli jo lähes prosentin verran verrattuna viime vuoden maaliskuuhun.

Mistä näin raju hintojen heilahtelu johtuu?

OP:n ekonomisti Joona Widgrén kehottaa suhtautumaan varauksella neliöhintojen tarkasteluun, sillä niissä saattaa näyttää olevan suuriakin heilahduksia kuukausitasolla.

Hän muistuttaa, että asuntojen neliöhinnat eivät ota huomioon esimerkiksi sitä, onko asunto kaukana vai lähellä kaupungin keskustaa. Tässä yhteydessä KVKL:n keskineliöhintoja ei ole laatuvakioituja, joten ne eivät ota huomioon vaihtelua esimerkiksi asuntojen kunnossa.

Widgrén ei ole kiinnittänyt huomiota siihen, että Turussa tilanne olisi jotenkin poikkeuksellisen huono. Sen sijaan myös hän on huomannut, että kuukausitasolla hinnat ovat heiluneet Turussa.

Rajuja heilahteluja saattavat selittää myös kauppamäärät, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen muistuttaa. Asuntokauppa uinuu parhaillaan, joten pienemmät kauppamäärät saattavat johtaa siihen, että neliöhinnat heiluvat tavanomaista enemmän.

Ylipäätään asunnot vaihtavat tällä hetkellä omistajaansa tavanomaista laiskemmin. Asuntokauppoja tehdään nyt noin 20–25 prosenttia vähemmän kuin normaalisti.

KVKL:n kauppatilastoissa yksiöiden kauppamäärät tyssäsit Turussa vielä jyrkemmin. Helmikuussa yksiöiden hinnat romahtivat lähes 30 prosenttia.

Toisaalta notkahdus näkyy myös Turun myyntimäärissä.

Vanhojen kerrostaloyksiöiden kauppoja tehtiin Turussa helmikuussa 19 ja kaksioiden kauppoja 51 kappaletta. Viime vuonna vastaavana kuukautena yksiötä meni kaupaksi 42 ja kaksioita 82.

Maaliskuiden kohdalla kauppamäärät eivät eroa yhtä dramaattisesti, vaikka kuluvana vuonna kauppoja tehtiinkin selkeästi vähemmän. Samalla vanhojen yksiöiden hinnat nousivat noin prosentin.

Sen sijaan Helsingissä yksiöiden hintojen laskun taustalta ei löydy yhtä suuria muutoksia kauppamäärissä.

Maaliskuussa vanhojen kerrostaloyksiöiden keskineliöhinnat laskivat vuoden takaiseen verrattuna lähes 16 prosenttia. Yksiöiden kauppoja tehtiin kaikkiaan 110, kun vuotta aiemmin myyntimäärä oli 127.

”Kuukausidataan mahtuu paljon heiluntaa. En vetäisi liian pitkälle vieviä johtopäätöksiä”, Kostiainen toteaa.

Kostiainen kehottaa tarkastelemaan hintojen kehitystä ennemmin vuosineljännestasolla.

Helmikuussa HS uutisoi, että asuntosijoituskupla on puhjennut.

Kostiaisen mukaan tarjontaa on tullut lisää, mikä näkyy tyhjinä kuukausina. Jos vuokralainen muuttaa, asunto on hetken tyhjillään ennen seuraavaa.

Viime vuosina asuntojen hinnat kohosivat nopeasti, mutta vuokrataso ei pysynyt perässä. Kun korot olivat nollissa, syntyi asuntosijoittamisen ympärille intoilua.

Asuntosijoitusvelka näytti nollakorkojen aikana puoli-ilmaiselta lainalta, jota saattoi käyttää rajuun vivutukseen.

Nyt tilanne on korkojen nousun myötä muuttunut ja ylimääräinen intoilu on laantunut. Näillä periaatteilla voidaan todeta, että sijoitusasuntojen kupla on puhjennut.

Juhana Brotherus suhtautuu hieman skeptisesti kupla-termin käyttöön. Brotherus siirtyi asuntoluotottaja Hypolta Suomen Yrittäjien pääekonomistiksi pääsiäisen jälkeen.

”Ei tarvitse ylidramatisoida asiaa, vaikka selkeä korjausliike on kyseessä. Koronahuuma suli pois. Pienissä asunnoissa hinnat laskivat hieman enemmän”, Brotherus toteaa.

KVKL:n dataan sisältyy myös rajoituksia, jotka saattavat selittää osittain rajuja heilahteluita. Kattavuus on noin 80–90 prosenttia, joten kaikki tehdyt asuntokaupat eivät näy luvuissa.

Esimerkiksi Hitas- ja Ara-asunnot sekä asumisoikeusasunnot eivät näy luvuissa.