Veronalaisten tulojen puutteellinen ilmoittaminen koskee laajasti alustataloutta, ei vain sosiaalista mediaa, kertoo Verohallinnon riskivastaava Kari Torssonen.

Sosiaalisen median alustoilta saadut tulot joutuvat tänä vuonna tarkemman tarkastelun alle, tiedotti Verohallinto maanantaina.

Muun muassa eroottisesta sisällöstä tunnetun Onlyfans-alustan kautta tuloja vuonna 2021 saaneista yli 70 prosenttia jätti tulonsa ilmoittamatta verottajalle. Verohallinnon riskivastaavan Kari Torssosen mukaan puutteellinen tulojen ilmoittaminen ei kuitenkaan koske pelkästään Onlyfansia, vaan muutakin alustataloutta.

”Alustataloudessa on paljon puutteita oma-aloitteisessa ilmoittamisessa”, kertoo Torssonen.

Puutteita on havaittu sosiaalisen median lisäksi esimerkiksi vertais­vuokrauksessa kuten Airbnb:ssä. Torssosen mukaan Onlyfansin ilmoittamaa 70 prosentin arviota ei kuitenkaan voi suoraan yleistää kaikkiin muihin suuriin sosiaalisen median alustoihin kuten Instagramiin tai YouTubeen.

Vaikuttajilla, tubettajilla tai muilla sosiaalisen median kautta tienaavilla ei ole omaa ammattiliittoa tai selkeää edunvalvojaa. On Torssosen mukaan varsin mahdollista, että monet alustatalouden kautta tuloja saavat eivät yksinkertaisesti tiedä mitä ja minne tuloista täytyy ilmoittaa.

Lisäksi tilannetta vaikeuttaa se, että alustat toimivat pitkälti ulkomailta käsin.

”Voi olla väärinkäsityksiä, että kun alusta ja tulojen maksaja on ulkomainen, niin se ei olisi verotettavaa tuloa”, sanoo Torssonen.

Vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntija­yritys Ping Helsingin toimitus­johtajan Inna-Pirjetta Lahden mukaan edunvalvonnan puute on haaste alalle ja sillä työskenteleville. Ping Helsinki tarjoaa sisällön­tuottajille muun muassa tietoja ja yhteis­työmahdollisuuksia.

Ammattikuntana somevaikuttajat on uusi ja kirjava, vaikka Suomessa on jo ainakin 10 000 some­vaikuttamisella ansaitsevaa ihmistä. Puutteita tiedossa on sekä vaikuttajilla että verottajalla, kertoo Lahti.

”Kun verottajalta on kysytty tietoa, tulee tosi erilaisia vastauksia tai ei vastauksia lainkaan.”

Vuonna 2023 sosiaalisen median tulojen ilmoittamista aletaan siis valvoa aiempaa tarkemmin. Ennen tuloja on Verohallituksen Torssosen mukaan tarkasteltu muun muassa Youtube-kanavaa pyörittävien sisällön­tuottajien mainostuloja valvomalla.

Käytännössä tästä lähin Verohallinto pyrkii tunnistamaan niitä henkilöitä, jotka eivät ole ilmoittaneet sosiaalisen median kautta saamiaan tuloja ja tätä kautta kohdistamaan heihin ohjausta ja valvontaa. Lisäksi Verohallinto on pyytänyt alustojen omistajilta tietoja.

Jos ilmoittamatta jäänyt tulo on merkittävän suuri, voi tapaus edetä myös rikosharkintaan, sanoo Torssonen.

Sosiaalisen median sisällöntuottajien tulee maksaa veroja myös tuotteista, jotka on saatu pyytämättä tai joita vastaanottaja ei ole some­kanavillaan esitellyt. Mainoslahjoista ei tarvitse maksaa veroa, mutta niiden arvo saa tavanomaisesti olla korkeintaan 50 euroa.

Työn tekemisen kannalta välttämättömien tuotteiden tai palveluiden verovapaan arvon mataluus ja sen, että oman työn tekemisestä täytyy maksaa vaikka lahja lähetettäisiin pyytämättä, on Lahden mukaan ongelmallista.

”Tämä on epäreilua suhteessa muihin ammattiryhmiin. Miksi sisällön tuottaminen toiseen mediaan kuin sosiaaliseen mediaan arvotetaan eri tavalla”, pohtii Lahti.

Hänen mukaansa käytäntö ei myöskään ole linjassa muiden EU-maiden verotuksen kanssa, eli suomalaiset sisällöntuottajat asetetaan erilaiseen asemaan muiden kanssa.

Somesisällön tuottamiseen liittyvät menot voi verotuksessa vähentää tuloista.