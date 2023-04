Rovion suurimpien osakkeenomistajien kärjessä on Hedin perhe.

Angry Birds -peleistä tunnetusta Roviosta tehtiin maanantaina ostotarjous. Japanilainen Sega Sammy -yhtiö tarjoaa Rovion osakkeista 9,25 euron osakekohtaista hintaa.

Rovion kahdenkymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa on pääosin yhtiöitä, ja kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat Rovion maaliskuun lopussa päivittämien omistajatietojen mukaan Hedin perheen sijoitusyhtiöitä.

Jonathan Hed on Adventurous Ideas -nimisen yhtiön toimitusjohtaja. Hedin yritys omistaa Roviosta noin 7,8 prosenttia. Yritys on saamassa Rovion myynnistä lähes 60 miljoonaa euroa.

Samankokoinen osuus on myös Brilliant Problems -nimisellä yhtiöllä, jonka toimitusjohtaja on Camilla Hed-Wilson. Niinpä myös Brilliant Problems tulee saamaan yrityskaupasta myös lähes 60 miljoonaa.

Impera -nimisellä yhtiöllä on myös Hed toimitusjohtajanaan, Mikael Hed. Imperan saama potti tulee olemaan noin 47 miljoonaa. Sen osuus Roviosta on noin 6,1 prosenttia.

Rovion suurin henkilöomistaja on Niklas Hed, joka on yksi Rovion kolmesta perustajasta. Rovion pelituottajana työskennellyt Hed jätti yhtiön vuonna 2018. Hed on kuitenkin Rovion hallituksen jäsen. Hän omistaa yhtiön osakkeista lähes 1,7 prosenttia. Yrityskaupassa hän on saamassa noin 12 miljoonaa euroa.

Hedin jälkeen suurin henkilösijoittajan osakeosuus on sijoittaja Janne Pakarisella. Pakarinen omistaa Roviosta noin 0,6 prosenttia. Hän tulee saamaan lähes viisi miljoonaa euroa kaupasta, jos Rovion myynti toteutuu.

Yksityishenkilöistä kolmanneksi suurin osakeomistaja on Peter Vesterbacka, joka vetäytyi yhtiöstä vuonna 2016. Tuolloin Vesterbacka hoiti Rovion liiketoiminnan kehittämistä ja markkinointia. Hänen omistamansa prosenttiosuus yhtiön osakkeista on lähes 0,6 prosenttia. Vesterbacka on muun muassa yksi teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushin perustajista. Hän omistaa Rovion osakkeita noin neljän miljoonan euron arvosta sen jälkeen, kun Sega julkisti ostotarjouksensa.

Kahdenkymmenen suurimman henkilöosakkeenomistajan joukossa neljäntenä on Tuomo Lehtinen. Hän työskentelee Rovion pelinkehityksen johdossa. Lehtinen on ainut yksityishenkilö osakkeenomistajien kärjessä, joka edelleen työskentelee yhtiössä. Hänellä on yhtiöstä noin 0,3 prosentin omistus. Hän on saamassa yrityskaupasta noin kaksi miljoonaa euroa.