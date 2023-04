Hotelli Punkaharjua seitsemän vuotta pyörittänyt Saimi Hoyer kertoo, että vuodet ovat olleet myrskyisät niin hyvässä kuin pahassa. Hänen omalle taloudelleen konkurssi on ”hirvittävää”.

Hotelliyrittäjä Saimi Hoyer hakee yhdessä liikekumppaninsa Mari Kettunen-Väyrysen kanssa Hotelli Punkaharjua vapaaehtoiseen konkurssiin.

”Vuodet ovat olleet myrskyisät niin hyvässä kuin pahassa. Konkurssin taustalla ovat koronavuodet, joiden aikana emme saaneet tukia. Sitten tuli sota ja sitten sähkölaskut. Taakka oli siinä vaiheessa äärimmäisen kova”, Hoyer sanoo.

Etelä-Savon käräjäoikeudelle maanantaina jätetyn konkurssihakemuksen mukaan Hoyer ja Kettunen-Väyrynen hakevat hotellia pyörittävää Punkaharjun luontomatkailu -nimistä yritystään konkurssiin ”merkittävän” maksukyvyttömyyden vuoksi.

Entisenä huippumallina tunnettu Hoyer on emännöinyt noin 30 kilometrin päässä Savonlinnan keskustasta sijaitsevaa hotellia seitsemän viime vuotta.

Konkurssihakemuksen mukaan hotelliyhtiöllä on maksamattomia laskuja ainakin yli miljoonaa euroa. Yhtiön suurin velkoja on Suur-Savon osuuspankin perintäpalvelut, joka velkoo yli 840 000 euroa.

Hotelliyrityksellä on maksamatta myös veroja ja työeläkemaksuja. Työeläkevakuutusyhtiö Elolla on yritykseltä erääntynyttä vakuutusmaksusaatavaa lähes 130 000 euroa korkoineen. Maksamattomia veroja ja muita Verohallinnon maksuja yrityksellä on puolestaan viivästysseuraamuksineen lähes 115 000 euroa.

Konkurssihakemuksen mukaan yhtiön oma pääoma oli maaliskuun lopulla noin 1,6 miljoonaa euroa miinuksella. Lyhyt- ja pitkäaikaista velkaa yrityksellä oli samaan aikaan yhteensä 2,9 miljoonaa euroa.

Hotelliyrityksen pelastamiseksi etsittiin Hoyerin mukaan ulkopuolista sijoittajaa, ja osapuolet neuvottelivat kiinteistökaupasta, mutta se kariutui lopulta.

Saimi Hoyer osti 1800-luvun lopussa valmistuneen entisen valtionhotellin Punkaharjulta vuonna 2015 yhdessä silloisen puolisonsa Thomas Hoyerin kanssa.

Hotelli avattiin remontoituna seuraavana vuonna. Yhtiölle kertyi paljon velkaa hotellikiinteistön remontista. Sittemmin Thomas Hoyer myi osuutensa yhtiöstä Kettunen-Väyryselle.

Hoyer sanoo, ettei hänen tarkoituksenaan ollut koskaan alkaa hotelli- ja ravintola-alan yrittäjäksi. Hän kertoo, että aloittaessa yritystä häntä neuvottiin, ettei liiketoimintaa kannata pystyttää ”pöpelikköön” vaan, että liiketoiminta kannattaa ”Helsingin Bulevardilla”.

”Tein tämän Punkaharjun, Savonlinnan ja Etelä-Savon vuoksi. Olemme tehneet paljon asioita oikein, mutta kyllä niitä on tehty paljon väärinkin.”

Hoyer kertoo saaneensa tiistaina yli kaksi tuhatta kannustusviestiä. Hotelliin on tiistaina myös tulvinut varauksia, koska ihmiset haluavat auttaa.

”Ihmiset viestivät, että ’Savonlinnan alue heräsi eloon, kiitos siitä Saimi’. Varauskalenteri on ihan tukossa kesäksi. Tänään [tiistaina] on tullut paljon varauksia.”

Hotellin jatkosta päättää mahdollisesti loppuviikosta nimitettävä konkurssipesän hoitaja. Hoyer toivoo, että hotellille löytyy ostaja ja työntekijät saavat jatkaa töitään. Hotellin palveluksessa oli loppuvaiheessa 13 työntekijää.

Hotelliyhtiö on tehnyt tappiota vuosittain perustamisestaan lähtien ja yhtiön kannattavuutta mittaavat luvut ovat olleet heikkoja. Liikevaihto on Suomen asiakastiedon mukaan ollut loivassa kasvussa kuitenkin ainakin vuodesta 2018.

Liikevaihto kasvoi loivasti myös matkailualalle yleisesti vaikeina koronavuosina. Hoyer kertoi HS:lle lokakuussa 2020, että Hotelli Punkaharjussa elettiin kesällä 2020 ”elämän kesää”. Hoyerin mukaan hotellin kaikki huoneet olivat täynnä käytännössä koko kesän.

Hotelliyhtiö ei saanut valtion koronatukea, koska se oli aikaisempina vuosina tappiollinen.

Toissa vuonna liikevaihto nousi 1,4 miljoonaan euroon, mutta yhtiö pysyi myös tuolloin tappiollisena. Yhtiön viime vuoden tilinpäätöstietoja ei ole saatavilla.

Hoyer kertoo, että konkurssihakemus vaikuttaa hänen omaan talouteensa ”järkyttävällä tavalla”. Hän kertoo joutuvansa maksamaan pankille 100 000 euroa takauksina.

”Tein kymmenisen vuotta niin sanottua vapaaehtoistyötä Etelä-Savon alueelle, koska tämä on minulle niin rakas alue. Hirvittävää tämä toki on taloudellisesti”, Hoyer sanoo.

Kannustusviestien runsaasta määrästä huolimatta Hoyer oli tiistaina haastatteluhetkellä surullinen. Hän kertoo kuulleensa toissa iltana kurjen huudon kotipihallaan.

”Yleensä kurjen huuto tarkoittaa minulle toivoa, kesää ja onnea, mutta tälle kertaa se tarkoitti muuta”, Hoyer kertoo herkistyen.

Hoyer pohtii hetken sanojaan, mutta sanoo sitten: ”En haluaisi lähteä täältä mihinkään.”