”Tällä hetkellä kesän ja koko loppuvuoden hinnat pyörivät keskimäärin viiden ja seitsemän tai kahdeksan sentin välillä kilowattitunnilta kuukaudessa”, asiantuntija sanoo.

Olkiluodon kolmas ydinreaktori aloitti toimintansa viikonloppuna.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo, että reaktorin avaaminen vaikuttaa laskevasti sähkön hintaan parin kuukauden kuluessa.

”Tällä hetkellä kesän ja koko loppuvuoden hinnat pyörivät keskimäärin viiden ja seitsemän tai kahdeksan sentin välillä kilowattitunnilta kuukaudessa.”

Parin viime päivän aikana ydinvoimalla tuotetun sähkön tuotantoteho on kuitenkin laskenut. Tämä johtuu Leskelän mukaan Olkiluodon vanhojen reaktoreiden vuosihuolloista. Reaktorit huolletaan vuorotellen.

”Tällä kertaa on ohjelmassa hyvin lyhyet vuosihuollot. OL1-reaktorissa on polttoaineen vaihto, joka kestää vain viikon ja OL2:n huoltokin kestää vain 16 päivää suunnitelman mukaan”, Leskelä sanoo.

”Suunnitellut huoltoseisokit ovat esimerkiksi Olkiluodon reaktorien osalta tiedossa jo vuoteen 2026 saakka ja ilmoitettu sähköpörssiin. Tällä kertaa oli onnekasta, että saatiin OL3 jo tuotantoon ennen kuin muita ajettiin alas. Mitään yllättävää tässä ei ole”, hän toteaa.

Lähivuosina sähkön tarjonta tulee kasvamaan nopeammin kuin kysyntä, Leskelä arvioi.

Leskelän mukaan on todennäköistä, että sähkön hinta tulee lähitulevaisuudessa vaihtelemaan esimerkiksi viikon sisällä ja viikkojen välillä enemmän kuin muutama vuotta sitten. Syy tälle on tuulivoima: sitä on tullut ja tulee edelleen lisää. Lisäksi Suomessa on jo ”jonkin verran” aurinkoenergialla tuotettua sähköä.

”On todennäköistä, että meillä on hyvin edullisia sähkön hintoja paljon enemmän kuin ennen.”

Samalla on Leskelän mukaan kuitenkin todennäköistä, että aika-ajoin sähkön hinta on korkealla. Hintojen nousun suuruutta ja nousun ajallista kestoa on Leskelän mukaan kuitenkin vaikea arvioida, sillä ne ovat riippuvaisia sähkönkysynnästä niinä aikoina, kun tuulee heikosti.

Leskelän mukaan myös teollisuuden kiinnostus ”pienemmän mittaluokan” ydinvoimaan vaikuttaa olevan kasvussa.

Aikaisemmin teollisuudessa on ajateltu, että rakennetaan yhdessä ydinvoimaa ja saadaan osakkuussähköä omalle tuotannolle. Nyt voi olla, että iso sähkönkäyttäjä rakentaa yhdessä sähköntuottajan kanssa oman ydinvoimalaitoksensa teollisuustuotannon yhteyteen, jos esimerkiksi oma tuotanto vie paljon sähköä, Leskelä sanoo.

Lue lisää: Teknillisen fysiikan professori Olkiluoto 3:sta: Tuo varmuutta ja laskee sähkön hintaa