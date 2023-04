Suoratoistopalvelu kertoo alkavansa rajoittaa tunnusten jakamista kuluvalla neljänneksellä.

Suoratoistopalvelut pyrkivät pärjäämään kilpailussa esimerkiksi tarjoamalla sisältöä, jota ei ole saatavilla missään muualla. Netflixin omaan kevättarjontaan lukeutuu muun muassa Jennifer Lopezin tähdittämä The Mother -elokuva.

Netflix kertoo rikkoneensa ennätyksen tilaajamäärässään. Suoratoistojätti kertoi asiasta myöhään tiistaina Suomen aikaa julkaistussa osavuosikatsauksessaan.

Yhtiön mukaan suoratoistopalvelulla oli 232,5 miljoonaa tilaajaa kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä eli tammi–maaliskuun aikana.

Yhtiö raportoi osavuosikatsauksessaan myös 1,3 miljardin dollarin tuloksesta vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Lukema oli odotusten mukainen, mutta Netflixin osakkeet putosivat silti yli kolme prosenttia jälkimarkkinoilla.

Yhtiö kertoi lykänneensä aiottuja muutoksia tunnusten jakamisten suhteen ”parantaakseen tilaajien käyttökokemusta”. Netflix kertoi aiemmin tänä vuonna, että se aikoo rajoittaa käyttäjiensä mahdollisuuksia jakaa tunnusten käyttöä yhden kotitalouden ulkopuolella.

Netflix sai päätöksestään paljon kielteistä palautetta. Nyt yhtiö ilmoitti, että se aikoo aloittaa tunnusten jakamisen rajoittamisen sekä jakamisesta perittävien maksujen keräämisen kuluvan vuosineljänneksen aikana.

Netflixin mukaan osakkeenomistajille tämä merkitsee sitä, että osa liikevaihtoeduista lykättiin myöhemmäksi.

Uutena vaihtoehtona yhtiö on myös alkanut tarjoamaan halvempaa tilausta, johon kuuluvat mainokset. Palvelun suosio on ylittänyt odotukset, mutta siirtymä tutuista tilausvaihtoehdoista on kuitenkin ollut vähäistä.

Uuden mainostuetun palvelun on arvioitu tuovan 770 miljoonaa dollaria mainostuloja yhtiölle tänä vuonna. Netflix toi uuden palvelun markkinoille sen jälkeen, kun yhtiön kasvu hidastui viime vuoden aikana.