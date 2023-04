Venäjän viestintäministeriö ilmaisi viime kesänä laaditussa muistiossa huolensa maan riippuvuudesta kiinalaisesta viestintä- ja puolijohde­teknologiasta, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Venäläiset viranomaiset ovat mediatietojen mukaan huolissaan maansa liiallisesta riippuvuudesta kiinalaisesta teknologiasta sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat asettaneet talouspakotteita Venäjää vastaan.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Venäjän viestintäministeriön virkamiehet kiinnittivät viime kesänä laaditussa muistiossa huomiota siihen, että verkkolaitevalmistaja Huawei Technologies ja muut kiinalaisyhtiöt voivat hallita Venäjän markkinoita. Tämä voi muistion mukaan olla riski Venäjän tieto- ja verkkoturvallisuudelle.

Muistiosta kertovat Bloombergille eurooppalaiset viranomaislähteet. Muistio ei ole virallinen virkamiesraportti, mutta se eurooppalaislähteiden mukaan jaettu laajasti armeijan pääesikunnassa ja osalle maan turvallisuusneuvoston jäsenistä.

Turvallisuusneuvostoa johtaa Venäjän presidentti Vladimir Putin ja siihen kuuluvat muun muassa johtavat ministerit.

Bloombergin lähteet arvioivat, että Venäjä on pulassa, koska sillä on vaikeuksia valmistaa korkean teknologian tuotteita. Muistion mukaan Venäjä on riippuvainen erityisesti ulkomaisista puolijohteista, verkkolaitteista ja elektroniikasta.

Samanlaisia huolia Kiina-riippuvuudesta on nostettu viime aikoina esille myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Venäläisvirkamiehet jopa pohtivat kiinalaisen Huawein ja muiden yhtiöiden teknologiatuonnin rajoittamista, jotta Venäjä välttyisi täydeltä Kiina-riippuvuudelta. Muistiossa pohditaan myös tuontikiintiötä kiinalaistuotteille.

Muistion mukaan Venäjän ja Kiinan virkamiehet ovat neuvotelleet useasti teknologiakomponenttien toimituksista. Osapuolet ovat myös keskustelleet komponenttien tuotantokapasiteetin lisäämisestä Venäjällä ja mahdollisista kiinalaisinvestoinneista Venäjälle.

Neuvotteluita on käyty Venäjän ja Kiinan kauppa- ja teollisuusministeriön sekä venäläis- ja kiinalaisministeriöiden kesken.

Kiinan ja Venäjän välinen ulkomaankauppa kasvoi tietopalvelu Trade Data Monitorin mukaan viime vuonna 72 prosenttia noin 170 miljardiin euroon vuodesta 2019 eli ajasta ennen koronapandemiaa.

Tietopalvelun mukaan Venäjälle tuotiin viime vuonna entistä enemmän etenkin älypuhelimia, ajoneuvoja ja rakennusmateriaaleja. Kiina puolestaan lisäsi venäläisen raakaöljyn, hiilen ja maakaasun tuontia.