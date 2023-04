Ennusteiden perusteella Nokian liikevoitto on ollut alkuvuonna 200 miljoonaa euroa suurempi kuin Ericssonin.

Nokian kilpailukyky on parantunut tuntuvasti runsaassa kahdessa vuodessa.

Verkkolaitteita valmistavan Nokian kannattavuus on ennusteiden perusteella heikentynyt tammi–maaliskuussa. Jos ennusteet pitävät paikkansa, yhtiön kannattavuus on silti ollut ruotsalaista pääkilpailijaa Ericssonia parempi.

Nokia julkaisee osavuosi­katsauksensa torstaina kello 8.

Analyytikoiden keskimääräisen ennusteen perusteella Nokian liikevaihto on ollut tammi–maalikuussa 5,7 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 556 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaisi kannattavuutta mittaavan liikevoittoprosentin notkahtamista 9,7:ään, kun se vuosi sitten oli 10,9.

Ensimmäinen vuosineljännes on kausivaihtelun takia yleensä aina verkkolaiteyhtiöiden heikoin. Nokia arvioi edellisessä osavuosikatsauksessaan, että liikevoittoprosentti on tänä vuonna 11,5–14,0. Viime vuonna se oli 12,5.

Tiistaina osavuosikatsauksensa julkaisseen Ericssonin liikevaihto oli tammi–maaliskuussa 62,6 miljardia kruunua eli 5,6 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 4,0 miljardia kruunua eli 357 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli 6,4.

Ericssonin osavuosikatsauksessa huomiota herättivät kohtalaisen synkät lähiajan näkymät. Yhtiö nimittäin arvioi kannattavuuden pysyvän kuluvalla vuosineljänneksellä yhtä heikkona kuin alkuvuonna.

Ericssonin mukaan matkapuhelinverkkolaitteiden kysyntä on vähentynyt, mikä heijastuu kannattavuuteen ainakin kesään saakka. Nokia on sen sijaan kertonut kysynnän olevan vahvaa, vaikka ensimmäinen vuosineljännes on kausivaihtelun takia heikompi.

Nokian neljästä liiketoimintaryhmästä eniten liikevoittoa on ennusteiden perusteella lisännyt verkkoinfrastruktuuri, joka on erikoistunut kiinteisiin verkkoihin. Merkittävästi pienemmän pilvi- ja verkkopalveluiden liiketoiminnan kannattavuuden uskotaan myös kohentuneen.

Runsaan kahden vuoden kuluessa Nokian on onnistunut parantamaan kilpailukykyään lisäämällä investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä yksinkertaistamalla toimintatapaansa.

Etenkin viidennen sukupolven matkapuhelin­verkkotekniikassa yhtiö on saavuttanut kilpailijoidensa etumatkan. Tietyillä osa-alueilla Nokia saattaa olla jo kilpailijoitaan edellä.

Yksi merkittävä muutos liiketoiminnassa tapahtui viime vuoden lopussa, kun verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä kiilasi liikevoitolla mitattuna matkapuhelinverkkoja suuremmaksi.

Verkkoinfrastruktuuri on rakennettu pitkälti Alcatel-Lucentilta hankitun osaamisen varaan.