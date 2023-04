Nokian kannattavuus heikkeni alkuvuonna ennakoitua enemmän ja osake halpeni torstaina iltapäivällä lähes kahdeksan prosenttia.

Verkkolaitteita valmistavan Nokian kannattavuus heikkeni ennakoitua enemmän alkuvuonna. Toimitusjohtaja Pekka Lundmark ei ole siitä kovin huolissaan.

”Vuoden alku oli mielestäni hyvä. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia, vaikka teknologia-liiketoimintaryhmässä se väheni 22 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että olemme onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttamme muissa liiketoiminnoissamme.”

Nokian patentoimia keksintöjä lisensoivan teknologiayksikön liikevaihdon tuntuva supistuminen johtuu siitä, että viime vuoden lopussa yksi asiakas muutti kertamaksulla sopimuksensa ikuiseksi. Toisin sanoen Nokia ei saa tältä asiakkaalta enää lisenssituloja.

Odotuksia heikompi kannattavuus johtui myös yhtiön pääomarahaston tappiosta, joka oli 30 miljoonaa euroa. Viime vuoden alussa rahaston tuotto oli 40 miljoonaa euroa.

Monet sijoittajat pelästyivät torstaina. Nokian osake halpeni kello 16 Helsingin pörssissä liki kahdeksan prosenttia 3,94 euroon. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että teknologia-liiketoimintaryhmän kannattavuus petti sijoittajien odotukset. Jos teknologiayksikkö jätetään huomioimatta, tulos vastasi markkinoiden odotuksia.

Maailmantaloutta järsivä epävarmuus vaikuttaa yritysten liiketoimintaan laaja-alaisesti. Riskien lisääntymisen takia teleoperaattorit harkitsevat investointejaan entistä huolellisemmin. Tämä iski alkuvuonna etenkin Nokian ruotsalaiseen kilpailijaan Ericssoniin, jonka liikevaihto ei kasvanut lainkaan.

Teleoperaattorit ovat vähentäneet ostoja myös suurten varastojen takia. Puolijohdepulasta johtuen teleoperaattorit ostivat viime vuonna verkkolaitteita varmuuden vuoksi varastoon, jota ne ovat alkaneet purkaa pulan hellittäessä.

Vaikka Nokian liikevaihto kasvoi alkuvuonna kohtalaisen paljon, se ei ole suojassa maailmantalouden epävakaudelta.

”Meillä on paljon asiakkaita, jotka ovat lykänneet päätöksiään valmiiksi neuvotelluista sopimuksista. Tiedonsiirron voimakas kasvu verkoissa kuitenkin jatkuu taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. Siksi on selvää, että asiakkaiden täytyy jatkaa investointejaan matkapuhelinverkkoihin ja kiinteisiin verkkoihin”, toimitusjohtaja Lundmark sanoo.

Tämä on yksi syy, miksi Nokia uskoo kannattavuuden paranemisen painottuvan enemmän toiselle vuosipuoliskolle.

Talouden epävarmuuden keskipisteessä on nopea inflaatio. Sen taltuttamiseksi monet keskuspankit ovat kiristäneet rahapolitiikkaan voimakkaasti. Korkojen kohoaminen johtaa ajan mittaan investointien vähenemiseen, koska rahoitus kallistuu.

”Teleoperaattorit ottavat reippaasti velkaa rahoittaakseen investointejaan ja seuraavat tarkasti nettovelan ja käyttökatteen suhdetta. Korkojen kohoaminen rasittaa tällaista liiketoimintamallia ja vaikuttaa luonnollisesti asiakkaidemme käyttäytymiseen.”

Alkuvuonna Nokian toimintakulut kasvoivat liikevaihtoa hitaammin, mikä kertoo tehokkaasta kulujen hallinnasta. Absoluuttisesti tarkasteltuna toimintakulut kuitenkin kasvoivat inflaation takia.

”Ilman muuta inflaatio rasittaa meidän ja muidenkin kannattavuutta. Pyrimme vyöryttämään mahdollisimman suuren osan kasvaneista kustannuksista hintoihin. Uusissa sopimuksissa olemme tässä onnistuneet, mutta vanhoissa sopimuksessa se on vaikeampaa. Inflaation vaikutusta kompensoi jonkin verran teknologinen kehitys, joka vähentää kustannuksia.”

Suurimman liiketoimintaryhmän eli matkapuhelinverkkojen liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 2,6 miljardiin euroon, mutta liikevoitto kutistui 20 prosenttia 127 miljoonaan euroon.

Kiinteisiin verkkoihin erikoistuneen verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi myös 13 prosenttia ja oli 2,2 miljardia euroa. Verkkoinfrastruktuurin liikevoitto sen sijaan lisääntyi 76 prosenttia 344 miljoonaan euroon.

Alkuvuonna Nokia hankki 73 uutta yritysasiakasta, joihin keskittyvän liiketoiminnan liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 62 prosenttia 566 miljoonaan euroon. Suurimpia asiakkaita ovat satamat, kaivokset ja energiayhtiöt.

”Yksi strategian kulmakivistä on yritysasiakasliiketoiminnan kasvattaminen ja se on alkanut kantaa hedelmää. Liikevaihdon 62 prosentin kasvu on komea luku, ja yritysasiakasliiketoiminta vastasi jo kymmentä prosenttia koko yhtiö liikevaihdosta. Etenemme oikeaan suuntaan.”

Yksittäisistä markkina-alueista Nokia menestyi erittäin hyvin Intiassa, jossa liikevaihto yli nelinkertaistui 853 miljoonaan euroon. Kasvua joudutti Intian suurimman teleoperaattorin Reliance Jion kanssa viime vuonna solmittu sopimus viidennen sukupolven (5g) matkapuhelin­verkkotekniikasta. Toinen suuri asiakas Intiassa on Bharti Airtel.

Intian osuus Nokian liikevaihdosta kasvoi alkuvuonna 15 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli neljä prosenttia. Tämä kompensoi myynnin vähenemistä Pohjois-Amerikassa, jossa liikevaihto supistui 12 prosenttia 1,7 miljardiin euroon.

Pitkään vaikeuksissa olleen pilvi- ja verkkopalveluiden liikevaihto kasvoi kolme prosenttia 760 miljoonaan euroon, mutta liiketappio oli 20 miljoonaa euroa. Teknologiayksikön liikevaihto supistui runsaan viidenneksen 242 miljoonaan euroon ja liikevoitto peräti 32 prosenttia 149 miljoonaan euroon.

Vaisusta alkuvuodesta huolimatta Nokia piti ennallaan arvionsa kannattavuuden kehittymisestä, mikä kertoo vahvasta luottamuksesta. Yhtiö uskoo liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 24,6–26,2 miljardiin euroon ja kannattavuutta mittaavan liikevoittoprosentin olevan 11,5–14,0.

”Koko vuoden ennusteessa on kaksi keskeistä odotusta: Pohjois-Amerikassa matkapuhelinverkkojen toimitukset toipuvat ja käynnissä olevat neuvottelut patenttien lisensoinnista saadaan päätökseen. Nämä kaksi asiaa tukisivat kannattavuuden paranemista toisella vuosipuoliskolla”, toimitusjohtaja Lundmark sanoo.

Käynnissä olevilla neuvotteluilla Lundmark viittaa kiinalaisten älypuhelinvalmistajien kanssa pitkään jatkuneeseen patenttiriitaan. Nokia on haastanut Oppon ja Vivon oikeuteen patenttiloukkauksista, ja kiinalaiset yhtiöt ovat vastanneet samalla mitalla.

Yleensä patenttiriidat sovitaan ennen oikeudenkäyntien alkamista.