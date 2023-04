Stora Enso varoitti jo viime viikolla, että sen koko vuoden tulos tulee jäämään alle puoleen viime vuodesta. Kaikkien yhtiöiden tuotteiden kysyntä on heikentynyt.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky on investoinut paljon kartonkituotantoon ja lakkauttanut paperitehtaat lähes kokonaan. ”Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksemme on suuri pettymys”, Bresky sanoo tiedotteessa.

Metsäyhtiö Stora Enson operatiivinen liiketulos romahti tammi–maaliskuussa 54 prosenttia verrattuna viime vuoteen vain 234 miljoonaa euroon. Yhtiön liikevaihto supistui vain kolme prosenttia 2 721 miljoonaan euroon eli kannattavuus heikkeni rajusti.

Operatiivinen liiketulosprosentti laski 8,6 prosenttiin viime vuoden 18 prosentista.

Stora Enso on investoinut viime vuosina runsaasti kartonkituotantoon ja rakennustuoteteollisuuteen. Molempien liiketoimintojen markkinanäkymät ovat heikentyneet nopeasti.

Myös sellun pitkään ennätyskorkealla ollut hinta on nyt laskussa.

Toimitusjohtaja Annica Bresky toteaa yhtiön tiedotteessa, että yhtiö on tehnyt kaksi vuotta ennätystuloksia.

”Tänä vuonna liiketoimintaympäristön odotetaan olevan merkittävästi haastavampi kaikille divisioonillemme. Useimpien tuotteidemme kysyntä on heikkoa tai heikkenemässä, ja markkinoilla on edelleen epävarmuutta”, Bresky sanoo.

Yhtiö on supistanut tuotantoa useilla tehtaillaan ja lomauttanut työntekijöitä, koska asiakkaiden varastot ovat nyt monissa tuotteissa täysiä.

Rakentamisen taantuma Euroopassa on vaikuttanut rajusti puutuotteiden kysyntään. Myös kaikenlainen pakkaaminen on vähentynyt, mikä vähentää kartonkien käyttöä.

”Vuosineljänneksen aikana inflaatiopaineet ovat pysyneet ennallaan, ja olemme supistaneet tuotantoa alentaaksemme varastoja ja mukautuaksemme tämänhetkisiin markkinaolosuhteisiin. Meille tämä tarkoittaa tehostettua kustannusten hallintaa ja tarkkaa pääoman kohdentamista”, Bresky sanoo.

Sellun parin vuoden huippusuhdanne on myös kääntynyt selkeään laskuun. Kiina on pohjoismaisen sellun suuri vientimarkkina ja se on nyt hyytymässä.

Maailman sellumarkkinan tilannetta ei helpota se, että laskusuhdanteeseen on valmistumassa uusia jättitehtaita, kuten syksyllä käynnistyvä Metsä Groupin sellutehdas Kemissä ja juuri valmistunut UPM:n tehdas Uruguayssa.

Uudet huipputehokkaat tehtaat voivat panna ahtaalle vanhempia ja pienempiä tuotantolaitoksia, joita on esimerkiksi Stora Ensolla.

Stora Enso varoitti jo viime viikolla, että koko vuoden tulos jää alle puoleen viime vuoden tulokseen verrattuna.

Artikkeli päivittyy.