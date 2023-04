Sähköautoja on pitkään pidetty varakkaiden ajoneuvoina, mutta tilanne näyttää nyt muuttuneen Yhdysvalloissa.

Autonvalmistaja Teslan tuoreimmat hinnanalennukset ovat laskeneet yhtiön Y-mallin sähköauton hinnan Yhdysvalloissa jo alle keskimääräisen uuden ajoneuvon hinnan.

Tesla laski tammikuussa rajusti uusien autojensa hintoja Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja yhtiö on sittemmin jatkanut hinnanalennuksia useasti. Tuoreimmat hinnanalennukset Yhdysvalloissa tapahtuivat viime viikolla.

Teslan Y-mallin aloitushinta on nyt Yhdysvalloissa 46 990 Yhdysvaltain dollaria. Se on uutistoimisto Bloombergin mukaan 759 dollaria vähemmän kuin keskimäärin uudesta henkilöautosta tai lava-autosta maksetaan Yhdysvalloissa. Uuden henkilö- tai lava-auton keskihinta on Yhdysvalloissa 47 749 dollaria.

Vielä viime vuoden keskivaiheilla Teslan Y-mallin lähtöhinta oli yli 20 000 dollaria kalliimpi kuin uusi auto keskimäärin Yhdysvalloissa.

Sähköautoja on pitkään pidetty rikkaiden ja varakkaiden ajoneuvoina, mutta tilanne näyttää nyt muuttuneen ainakin Yhdysvalloissa.

Suomessa muutokseen on vielä matkaa. Autoalan tiedotuskeskuksen kokoamien tietojen mukaan uusi henkilöauto maksoi Suomessa viime vuonna keskimäärin 36 600 euroa, kun Teslan Y-mallin lähtöhinta Suomessa kohoaa 46 190 euroon.

Teslat ovat silti halventuneet selvästi myös Suomessa, koska Y-mallin lähtöhinta oli toissa vuonna yli 60 000 euroa.

Teslan rajut hinnanalennukset ovat ennätyssuuria Yhdysvaltojen automarkkinoilla. Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on kuitenkin kieltänyt aloittaneensa hintasotaa.

Kilpailijat ovat joka tapauksessa vastanneet hinnanalennuksilla. Ford on laskenut Teslan Y-mallin kanssa kilpailevan Mustang Mach-E -mallin hintaa, mutta tästä huolimatta malli on menettänyt markkinaosuutta Teslalle.

Euroopassa ranskalainen Renault on kutsunut Teslan alennuksia ”haasteeksi”. Yhtiö ilmoitti viime viikolla selvittävänsä hinnoittelunsa uusimista.

Amerikkalaispankki Morgan Stanleyn osakeanalyytikko Adam Jonas arvioi viime viikolla Bloombergille, että Teslan hinnanalennukset ovat niin aggressiivisia, että jotkut autonvalmistajat saattavat hidastaa investointejaan sähköautoihin.

Sähköautojen osuus automyynnistä Yhdysvalloissa ylsi viime vuonna 5,7 prosenttiin, kun vuonna 2021 osuus jäi 3,2 prosenttiin. Teslan Y-malli oli Yhdysvaltojen myydyin sähköauto.

Oikaisu kello 25.4. kello 22.03: Uutisessa verrattiin ensin virheellisesti Teslan hintaa henkilö- ja kuorma-autojen keskimääräiseen hintaan. Kyse on kuitenkin henkilö- ja lava-autoista.

Lue lisää: Vain kymmenen auton­valmistajaa jää pystyyn Teslan jäljiltä, sanoo kiinalais­johtaja

Lue lisää: Teslan piti esitellä halpa sähkö­auto. Sitten eurooppalaiset järjestivät yllätyksen.

Lue lisää: Tesla jatkaa hinnan­alennuksia ennen tulos­julkistustaan