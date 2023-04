Ruotsalaisyhtiö on myymässä Tanskan liiketoimintonsa ja verkkonsa tanskalaiselle Norlysille.

Teleoperaattori Telia kertoo tehneensä sopimuksen Tanskan-liiketoimintojensa myymisestä tanskalaiselle energia- ja teleyhtiö Norlysille.

Yrityskaupan velaton arvo on 6,25 miljardia Tanskan kruunua eli noin 840 miljoonaa euroa. Kauppaan kuuluu Tanskan liiketoimintojen lisäksi Telian verkot Tanskassa.

Osapuolet sopivat nyt yrityskaupan ehdoista. Kaupan toteutuminen vaatii vielä lopullisen yrityskauppa­sopimuksen solmimisen, Norlysin osakkeenomistajien hyväksynnän ja tavanomaiset viranomaisluvat.

Telia arvioi, että yrityskauppa saadaan päätökseen viimeistään ensi vuoden tammi–maaliskuussa.

Telia on pohtinut strategisia vaihtoehtoja Tanskan-liiketoiminnalle useita vuosia. Yhtiö perustelee yrityskauppaa sillä, että sen tavoitteena on keskittyä markkina-alueille, jossa se voi saavuttaa johtavan markkina-aseman.

Telian viime vuoden vuosikertomuksen mukaan se on Tanskan neljänneksi suurin mobiilioperaattori ja tv-operaattori sekä viidenneksi suurin kiinteän verkon operaattori. Telia on toiminut Tanskassa emobrändi Telian lisäksi Callme, MIT Tele ja C More -brändeillä.

Telia aikoo käyttää myynnistä saamansa varat velkojensa takaisinmaksuun. Yhtiö toimii Tanskan lisäksi Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa sekä kolmessa Baltian maassa.