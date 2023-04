Leluvalmistaja Mattel on aiemminkin tuonut markkinoille monenlaisia Barbie-nukkeja, sillä vuosien varrella se on kerännyt runsaasti kritiikkiä yksipuolisista nukeistaan.

Yhdysvaltalainen leluvalmistaja Mattel on julkaissut ensimmäistä kertaa Barbie-nuken, jolla on Downin syndrooma. Mattel tiedotti asiasta tiistaina.

”Tavoitteenamme on antaa kaikille lapsille mahdollisuus nähdä itsensä Barbie-nukessa ja samalla rohkaista lapsia leikkimään sellaisillakin nukeilla, jotka eivät näytä itseltä. Se [leikki] voi opettaa ymmärrystä ja empatiaa”, Mattelin varatoimitusjohtaja Lisa McKnight sanoo tiedotteessa.

Tiistaina julkaistulla Barbiella on valkoinen iho ja pitkät, vaaleat hiukset. Mattel kertoo suunnitelleensa Barbien yhdessä National Down Syndrome Society -järjestön (NDSS) ja lääketieteen ammattilaisen kanssa. Järjestö tarjoaa tukea ja koulutusta Downin syndroomasta.

Järjestön kanssa Barbie suunniteltiin esimerkiksi niin, että se on hieman muita nukkeja lyhyempi. Sillä on myös pyöreämmät kasvot ja pienemmät korvat. Nukella on päällään kelta-sininen perhoskuvioinen mekko. Perhonen on kansainvälinen Downin syndrooman symboli.

Mainoskampanjassa nukkea esitteli ranskalainen poliitikko ja kirjailija Éléonore Laloux, jolla on Downin syndrooma.

Korulauseet ovat luonnollisesti ennen kaikkea markkinointia. Leluyhtiö julkaisee uusia nukkeja, koska se haluaa myydä lisää leluja. Uusi Barbie tulee ainakin Yhdysvalloissa myyntiin kesän ja syksyn aikana.

Samalla valtavan suosittuun ja ikoniseen leluun ei suhtauduta kuten moniin muihin leluihin: siltä vaaditaan paljon enemmän. Ensimmäinen Barbie-nukke tuotiin markkinoille vuonna 1959, ja siitä lähtien nukke on herättänyt kritiikkiä muun muassa sen laihan olemuksen takia. Yleisin kritiikin aihe on se, että Barbie antaa lapsille ja varsinkin tytöille epärealistisen kuvan naisen kehosta.

Varsinkin 2000-luvulla Mattel onkin tuonut markkinoille jonoksi asti nukkeja, jotka ovat entisaikojen leluja moninaisemman näköisiä. Esimerkiksi vuonna 2019 Mattel julkaisi sarjan Barbeja, jotka ovat sukupuolineutraaleja. Nykyisin Mattelin sivuilta löytää esimerkiksi kurvikkaan Barbien, kuten myös eri kulttuureita ja etnisyyksiä edustavia nukkeja.