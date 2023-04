Putin allekirjoitti tiistaina asetuksen, jonka mukaan Venäjä voi väliaikaisesti ottaa haltuunsa ulkomaisten yritysten omaisuutta Venäjällä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen, jonka mukaan Venäjä voi väliaikaisesti ottaa haltuunsa ulkomaisten yritysten omaisuutta Venäjällä. Asetus vaikuttaa koskevan välittömästi Suomen energiakonserni Fortumia.

Asetus julkaistiin tiistaina Kremlin sivuilla. Asiasta kertovat myös uutistoimisto Reuters ja venäläinen uutistoimisto Tass.

Omaisuutta otettaisiin asetuksen mukaan haltuun tilanteissa, joissa venäläisyritysten omaisuutta otettaisiin haltuun ulkomailla. Asetuksen mukaan Venäjän on ryhdyttävä ”kiireellisiin toimiin vastatakseen Yhdysvaltojen ja muiden maiden, jotka toimivat epäystävällisesti ja kansainvälisen oikeuden vastaisesti, toimiin”.

Asetuksesta selviää, että Venäjä on jo ottanut haltuunsa Fortumin paikallisen omaisuuden Venäjällä. Asetuksen mukaan myös saksalaisen Uniperin Venäjän-omaisuus on otettu haltuun. Fortum myi Uniperin Saksan valtiolle joulukuussa 2022.

Asetuksessa todetaan, että Fortumin ja Uniperin Venäjän-omaisuus on siirretty Venäjän valtion omaisuudesta vastaavan ministeriön alaosaston, Rosimuštšestvon, haltuun.

Ulkomaisen omaisuuden takavarikointi tai kansallistaminen ovat rajuja toimia. Käytännössä omaisuus siirtyy valtiolle ilman korvausta.

HS ei myöhään tiistai-iltana tavoittanut Fortumin edustajaa kommentoimaan asetusta.

Kremlin sivuilla tiistaina julkaistu asetus, jossa mainitaan Fortum ja Uniper.

Fortum on pyrkinyt pois Venäjältä, mutta se on ajautunut pattitilanteeseen paikallisten yksikköjensä kanssa. HS on kertonut aiemmin, että yhtiö haluaisi myydä Venäjän-toimintonsa ja on tiettävästi löytänyt myös ostajaehdokkaita.

Maanantaina Venäjän suurimpiin pankkeihin kuuluvan VTB:n toimitusjohtaja Andrei Kostin sanoi, että Venäjän pitäisi ottaa ulkomaisten yritysten paikallinen omaisuus haltuun. Hän mainitsi esimerkkinä Fortumin.