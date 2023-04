Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja ja Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkija arvioivat Venäjän päätöstä ottaa haltuun energiayhtiö Fortumin Venäjä-omistus.

Suomen elinkeinoelämä tyrmää Venäjän Fortumia koskevat toimet kansainvälisen lain vastaisiksi.

Venäjä on ottanut haltuunsa energiayhtiö Fortumin omaisuuden Venäjällä. Venäjän Vladimir Putin allekirjoitti asetuksen asiasta tiistaina.

”Haltuunotto on seurausta Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Tällaiset toimet, joissa ulkomaisten yhtiöiden omaisuutta otetaan haltuun, ovat ehdottomasti kansainvälisen oikeuden vastaista”, sanoo johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK).

Vuorio vastaa EK:ssa muun muassa elinkeinopolitiikasta ja kauppasuhteista. Hän muistuttaa, että hän arvioi asiaa yleisellä tasolla eikä käsittele Fortumin tapausta.

”Tämän tyyppiset toimenpiteet heikentävät Venäjän asemaa ulkomaisten investoijien silmissä vuosikymmeniä. Toimet ovat ikäviä läntisille yhtiöille, mutta ikäviä ne ovat myös Venäjälle itselleen”, Vuorio sanoo.

EK:n johtaja Petri Vuorio.

On epäselvää, miksi haltuunotto osuu juuri suomalaiseen, valtioenemmistöiseen Fortumiin ja nykyään saksalaiseen Uniper-energiayhtiöön.

Fortumin Venäjä-omistuksen arvoa on nykyisellään vaikea arvioida. Maaliskuun alkuun mennessä Fortum oli ehtinyt tehdä 1,7 miljardin euron alaskirjaukset Venäjä-yksikköönsä. Tuolloin yhtiö arvioi Venäjän-toimintojensa arvoksi vajaat kaksi miljardia euroa.

Toimenpide on venäläisviranomaisten mukaan väliaikainen. Venäläisessä julkisuudessa energiaosakkeiden hallinnan siirtoa on perusteltu strategisen energiasektorin turvaamisella.

Venäjä-asiantuntija Katri Pynnöniemi sanoo, että mukana on silloin ajatus siitä, että ulkomainen omistus on vihamielistä.

”Tämä uhkakuva sopii tarinaan Venäjällä, jolla laajennetaan Venäjän ja lännen välistä konfliktia uudelle alueelle tuomalla se Venäjälle kriittisen infran alueelle”, Pynnöniemi analysoi.

Pynnöniemi hoitaa parhaillaan Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen yhteisprofessuuria Helsingin yliopistossa ja maanpuolustuskorkeakoulussa.

Katri Pynnöniemi valokuvattuna vuonna 2020.

Haltuunottopäätöksen väliaikaisuus on professori Pynnöniemen mielestä terminä huteralla pohjalla. ”Väliaikaisuus on tässä väliaikaista samalla tavalla kuin liikekannallepano on osittainen”, Pynnöniemi sanoo.

Pynnöniemen mukaan haltuunotossa on lopulta kyse kiristyksestä.

”Sillä tavallahan asia myös tuotiin julkisuuteen. Viesti oli se, että tällainen prosessi jatkuu Venäjällä, jos otatte lisää venäläistä omaisuutta haltuunne, ja rahoitatte niillä Ukrainan tukemista.”

Hän muistuttaa, että poliittiset riskit ovat olleet Venäjällä vuosikaudet suuria. ”Omistuksen menettämisen mahdollisuus on ollut koko ajan läsnä”, Pynnöniemi sanoo.

Pynnöniemi arvioi, että Fortumiin kohdistunut haltuunottomääräys on esimerkki Putinin ajan poliittisen kulttuurin ilmiöstä, jota määrittää venäjän kielen termi bespredel.

”Kyse on eräänlaisesta metaluokan laittomuudesta, jonka puitteissa viranomaisten toiminnalla ei ole mitään rajoitteita”, Pynnöniemi sanoo.

”Instituutiota siis käytetään oman vallankäytön välineenä eikä niin, että instituutio huolehtisi kaikista tasa-arvoisesti.”

Venäjä pitää haltuunottoa julkilausutusti vastatoimena lännen heihin kohdistamiin pakotteisiin ja omaisuuksien jäädyttämisiin.

Monet läntiset yhtiöt ovat lähteneet Venäjältä hyökkäyssodan jälkeen, mutta moni on myös jäänyt ja jatkanut liiketoimintaa.

”Yleisesti voi arvioida, että suomalaiset yritykset ovat olleet kärkipäässä lähtöilmoituksissaan muiden pohjoismaalaisten ja brittien kanssa. Eteläisemmässä Euroopassa lähtijöitä on huomattavasti vähemmän”, Vuorio sanoo.

”Toisaalta pitää sanoa, että lähtöprosessi on hyvin hidas. Yritystä ei voi myydä ilman Venäjän valtiovarainministeriön alaisen komission lupaa eikä yritystä voi pelkästään lopettaa lainsäädäntöä noudattamatta henkilöstön oikeusturvan vuoksi.”

Haltuunottoon johtaneen päätöksen ajankohdan merkitystä on Pynnöniemen mukaan vaikea arvioida. Hän ei usko, että päätös olisi kytköksissä Suomen hyvin tuoreeseen Nato-jäsenyyteen.

”Lähtisin hakemaan vastausta enemmänkin pakotepolitiikasta”, Pynnöniemi sanoo. EU ja Yhdysvallat ovat asettaneet Venäjää ja sen valtaapitäviä vastaan sanktioita heti viime vuoden helmikuun hyökkäyksen jälkeen.

”Venäjä julkaisi maaliskuun viimeisenä päivänä uuden ulkopolitiikan konseptin. Se perustuu ajatukselle, jossa maailma jaetaan epäystävällisiin, neutraaleihin ja ystävällisiin maihin. EU-maat ovat pääosin epäystävällisessä kategoriassa”, Pynnöniemi sanoo.

Pynnöniemen mukaan olennaista haltuunottopäätöksessä on ennen kaikkea se kehys, jossa tällainen päätös voi nyky-Venäjän järjestelmässä syntyä. Pynnöniemi viittaa uudelleen bespredel-ilmiöön.

”Tämä kertoo siitä, miten Kremlillä on oikeus määritellä pelin säännöt uudelleen oman tahtonsa mukaisesti välittämättä siitä, mitä on kirjattu johonkin sopimukseen yhtiöiden välillä tai mitä Venäjän lainsäädäntö sanoisi.”