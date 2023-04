Ulkoministeriön itäosaston päällikkö Marja Liivala korostaa, että Suomen ja Venäjän välillä on investointisuojasopimus.

Venäjän presidentti Vladimir Putin antoi tiistaina ukaasin eli määräyksen, jonka mukaan energiayhtiö Fortumin omaisuus siirretään tilapäisesti Rosimuštšestvon hallintaan. Rosimuštšestvo on Venäjän valtion omaisuudenhoitovirasto.

Ulkoministeriön itäosaston päällikkö Marja Liivala, onko presidentin määräys kansainvälisen oikeuden vastainen?

”Tätä kysymystä arvioimme parhaillaan. Jos tarkastellaan Venäjän lainsäädäntöä, perustuslaissa säädetään, että ilman tuomioistuimen päätöstä omaisuutta ei voi ainakaan ottaa pois yhtiöltä maksamatta korvausta.”

”Käsityksemme mukaan Fortumin Venäjälle rekisteröityä omistusoikeutta ei ole siirretty Venäjän valtiolle. Arvioitavaksi voi myös tulla, voidaanko tässä tapauksessa soveltaa Suomen ja Venäjän välisessä valtiosopimuksessa määriteltyä investointisuojaa.”

Mitä investointisuojasopimuksessa sanotaan?

”Sopimuksessa on sovittu sijoitusten kohtelusta ja suojelusta. Sopimukseen on kirjattu myös kansallistamisen kielto paitsi silloin, kun yleinen etu sitä vaatii. Jos kansallistaminen on perusteltua, siitä on suoritettava korvaus.”

”Sopimus sisältää myös sitovan riidanratkaisumekanismin, joka tarkoittaa, että erimielisyydet ratkaistaan välimiesoikeudessa. Ilmoituksen välimiesmiesmenettelyn aloittamisesta voi tehdä kolme kuukauden kuluttua riidan alkamisesta. Tällaisen ilmoituksen voi tehdä investoija eli tässä tapauksessa Fortum.”

Ulkoministeriön itäosaston päällikkö Marja Liivala.

Kuinka pitkään presidentin määräys on voimassa?

”Tästä meillä ei ole tietoa.”

Onko presidentin määräys tulkittavissa vastapakotteeksi Euroopan unionin Venäjän vastaan määräämille pakotteille?

”Venäjä pyrkii selvästi määrittelemään presidentin määräyksen vastatoimeksi länsimaiden pakotteille, mutta tätä on syytä arvioida kriittisesti.”

Onko presidentin määräyksessä mainittu muita suomalaisia yrityksiä kuin Fortum?

”Ei ole.”

Onko Venäjän valtio ottanut muiden suomalaisten yritysten omaisuutta hallintaan sen jälkeen, kun se aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa 24. helmikuuta 2022?

”Minulla ei ole tällaista tietoa. Hyvin monet yritykset ovat oma-aloitteisesti poistuneet Venäjältä. Viime aikoina Venäjä on tehnyt poistumisen hyvin vaikeaksi ja kalliiksi.”

Aikooko Suomi vastata presidentti Putinin määräykseen?

”Tässä vaiheessa sanoisin, että oikeudelliset menettelyt ovat Fortumin päätettävissä. Seuraamme tietenkin asiaa hyvin tarkasti, koska kyse on valtiollisesta toimenpiteestä, joka kohdistuu suureen suomalaiseen yhtiöön.”