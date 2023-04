Tarkka-ampujille tarkoitetut kiväärit varustetaan äänenvaimentimilla, optisilla tähtäimillä ja lämpötähtäimillä.

Viron puolustusvoimat ostaa tarkka-ampujilleen suomalaisen Sakon valmistamia tarkkuuskivääreitä, kertoi Sako tiedotteessaan keskiviikkona.

Riihimäellä toimivan Sakon omistaa italialainen Beretta-aseyhtiö.

Hankinta tehdään seitsemän vuoden puitesopimuksella, jonka kokonaisarvo on 40 miljoonaa euroa. Ensimmäinen hankintaerä on noin 70 kiväärijärjestelmää. Aseiden toimitus on suunniteltu vuodelle 2024.

Hankittavan tarkkuuskiväärimallin nimi on Sako TRG M10. Myös Viron nykyisin käyttämät tarkkuuskiväärit ovat Sakon valmistamia.

Sakon mukaan Viro päätyi ratkaisuunsa tiukan tarjouskilpailun tuloksena. Viimeisessä vaiheessa oli mukana viisi yritystä. Sakon mukaan kilvan ratkaisi suomalaisten kiväärien suorituskyky.

Kiväärit varustetaan äänenvaimentimilla, optisilla tähtäimillä ja lämpötähtäimillä, joten niillä voi ampua monenlaisissa sää- ja valo-olosuhteissa. Sakon mukaan asejärjestelmä mahdollistaa laukaukset, joissa kohde on 1 500 metrin päässä.