Pankkisektorin kevätmyrsky muistutti Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtajan Marja Nykäsen mukaan, miten nopeasti tilanne voi kärjistyä, jos luottamus pankkeihin järkkyy.

Korkojen nopea kohoaminen on lisännyt rahoitusjärjestelmän riskejä, arvioi Suomen Pankki torstaina julkaistussa vakausarviossaan.

”Korkojen nopea ja voimakas nousu on kasvattanut rahoitusvakauteen liittyviä riskejä Suomessa, sillä kotitalouksien velkaantuminen kasvoi voimakkaasti alhaisten korkojen aikana”, sanoo johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen tiedotteessa.

Lainojen kohonneet korot kuormittavat etenkin kotitalouksia. Runsaasti velkaantuneiden kotitalouksien ahdinko saattaa lisääntyä, kun kun lainanhoito- ja muut arjen menot kasvavat samaan aikaan.

”Alhaisten korkojen aikana otettu velka saattaa osoittautua liian suureksi, vaikka maksukyky sinänsä riittäisi velan hoitamiseen. Rahaa pitäisi riittää elämässä muuhunkin. Jos kotitaloudet karsivat huomattavasti kulutustaan, voi talous heikentyä odotettua enemmän Suomessa”, sanoo Nykänen.

Korkojen kohoaminen on jo vähentänyt asuntojen kauppaa ja laskenut niiden hintoja Suomessa. Suomen Pankki painottaa, että asuntojen halpeneminen on laskusuhdanteessa tyypillisesti voimakkaampaa silloin, kun laskua on edeltänyt hintojen nopea ja velkavetoinen nousu.

Asunnot ovat halvenneet eniten isoimmissa kaupungeissa, joissa hintojen nousu on ollut nopeinta ja asuntokaupat on rahoitettu keskimääräistä suuremmilla lainoilla.

Suomalaisista kotitalouksista asuntolainaa on 30 prosentilla.

Korkojen kohoaminen johtuu siitä, että Euroopan keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaa voimakkaasti saadakseen poikkeuksellisen nopean inflaation kuriin.

Nopea inflaatio haittaa sekä kotitalouksia että yrityksiä. Kotitalouksien reaalitulot supistuvat ja yritysten kustannukset kasvavat, jolloin kulutus ja tuotanto vähenevät.

Suomen Pankki korostaa, että korkojen kohoaminen voi tuoda esiin matalien korkojen aikana otettuja riskejä, jotka luovat uhkia rahoitusjärjestelmän vakaudelle.

Uhat toteutuivat maaliskuussa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Kolme yhdysvaltalaista pankkia kaatui liiallisiin riskeihin ja pitkään vaikeuksissa ollut sveitsiläinen Credit Suisse myytiin viranomaisten tuella kilpailijalleen UBS:lle.

”Suomalaisten pankkien vakavaraisuus on säilynyt vahvana, eikä niillä näyttäisi olevan samanlaisia tase- ja likviditeettiriskejä kuin ongelmiin joutuneilla pankeilla. Pankkien varainhankinnan riskeihin ja maksuvalmiuden riittävyyteen on kuitenkin kiinnitettävä huomiota myös Suomessa”, sanoo Nykänen.

Suomen Pankin mukaan kansainvälisillä sääntelyuudistuksilla on lujitettu pankkien kriisinsietokykyä. Suomalaisille pankeille on asetettu lisäpääomavaatimuksia, joilla voidaan kattaa koko järjestelmään sisältyviä riskejä.

Suomalaiset pankit ovat vahvoja kohtaamaan myös Pohjoismaiden asunto- ja kiinteistömarkkinoiden kasvavat riskit, Suomen Pankki arvioi.

Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän suositus oikeudellisesti sitovasta velkakatosta eli enimmäisvelkasuhteesta on Suomen Pankin mukaan rahoitusvakauden näkökulmasta tärkeä.

Velkakatossa määriteltäisiin yläraja sille, kuinka paljon velkojen hoitomenot voivat enimmillään olla suhteessa lainanhakijan tuloihin.

Euroopassa pankkiunionin loppuunsaattaminen olisi Suomen Pankin mielestä merkittävä askel yhtenäisyydelle. Yhteinen eurooppalainen talletussuoja vahvistaisi entisestään luottamusta eurooppalaiseen pankkijärjestelmään.

”Pankkisektorin kevätmyrsky muistutti, miten nopeasti tilanne voi kärjistyä, jos luottamus pankkeihin järkkyy. Rahoitusjärjestelmän vakaus luodaan pitkäjänteisellä työllä. Tärkeitä toimia olisivat Suomessa nykyistä vahvempi katto kotitalouksien velanotolle ja Euroopassa yhteinen suoja pankkitalletuksille”, sanoo Nykänen.