Jasper Pääkkösen haastaman alusvaate­yhtiön taustalla on epäonninen Amerikan-matka ja Supercellin perustaja

Jasper Pääkkönen sai Lähde & Co -yhtiöltä vajaan 81 000 euron palkkion 2018 solmittuaan yhtiön kanssa brändi­lähettiläs­sopimuksen, oikeuden­käynnissä kerrottiin.

The Other Danish Guyn Tommi Lähde kuvattuna vuonna 2018.

Näyttelijä Jasper Pääkkösen ja The Other Danish Guy -merkkisiä alusvaatteita myyvän Lähde & Co:n välisen riita-asian käsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa toissa viikolla.

Riidassa Pääkkönen vaatii yhtiöltä 300 000:ta euroa korvauksena siitä perusteettomasta hyödystä, jonka yhtiö on saanut julkaistuaan Pääkkösen kuvia mainonnassaan laajemmin kuin mihin Lähde & Co -yhtiöstä runsaat 2,5 prosenttia omistava Pääkkönen oli mielestään osallistunut.

Pääkkönen on kertonut käsittäneensä, että hänestä oli otettu kalsarikuvia vain yhtiön podcast-lähetyksen markkinointitarkoituksissa. Kun niitä käytettiin myös tv-, lehti- ja internetmainonnassa, käyttö ylitti kuvien käytölle ajatellut rajat, Pääkkönen katsoo.

Riita sai Pääkkösen mukaan alkunsa, kun tämä oli vuoden 2021 elokuussa yllättäen nähnyt, että häntä käytettiin The Other Danish Guy -kalsareiden mainoskasvona televisiomainoksessa.

Yhtiön mukaan eri alustoilla esitettävästä mainoskampanjasta oli kerrottu Pääkköselle Hernesaaren Löylyssä järjestetyssä tapaamisessa.

Pääkkösen olisi Lähde & Co:n mukaan pitänyt ymmärtää mainoskampanjan laajuus myös järjestettyjen kuvausten laajuudesta. Yhtiö on vedonnut vastineessaan myös siihen, että yhtiölle ei ole koitunut mainoskampanjasta sellaista hyötyä, josta Pääkkönen voisi vaatia perusteettoman hyödyn palautusta.

Riitaa siitä, minkälaisiin toimiin Pääkkösen kanssa solmittu brändi­lähettiläs­sopimus velvoittaa, puidaan nyt oikeudessa.

Millainen yhtiö Lähde & Co on, ja ketkä ovat sen taustalla?

The Other Danish Guy -kalsarimerkin syntyhistoria on kerrottu Helsingin Sanomissa yhtiön aloitellessa toimintaansa.

Kalsarimerkki sai alkunsa sattumalta vuonna 2014, kun kaksi markkinoinnin konkaria, eli Tommi Lähde ja Matti Pesonen, oli työmatkalla New Yorkissa.

Pesonen oli saanut helteisessä New Yorkissa kalsarin saumasta hiertymän. Se äityi eräänä iltana niin pahaksi, että sitä piti syöksyä lääkitsemään lähimmän hienostoravintolan naisten vessaan.

Tuskaisa toimitus järkytti perin juurin ravintolan naisasiakkaita, ja baarimikko joutui suojelemaan baaritiskin ääressä olevaa Lähdettä naisten raivolta hokemalla lausetta ”it was the other danish guy” (se oli se toinen tanskalainen tyyppi).

Kun ravintolasta oli päästy ulos ja moka jo nauratti, lähdettiin erikoiskauppaan ostamaan 20 paria saumattomia kalsareita, jotka olivat tuolloin uusinta uutta.

Samalla syntyi idea omasta alusvaatebrändistä, jonka kalsarit eivät hiertäisi. Tuotemerkille oli nimikin jo valmiina – The Other Danish Guy.

Alkuun kalsareita myytiin tölkeissä – kuin kaljaa. Markkinointi aloitettiin rohkeasti Saksasta eri keinoin. Se ei oikein onnistunut.

Vaikean alun jälkeen Pesonen sopi osakkeidensa luovuttamisesta Lähteelle vuonna 2017. Yhtiön ensimmäiseksi ulkopuoliseksi rahoittajaksi tuli peliyhtiö Supercellin perustajaosakas ja Lähteen kaukainen sukulainen Mikko Kodisoja.

Kodisojan sijoitusyhtiön Kem Venturesin avulla alusvaateyhtiötä ryhdyttiin rakentamaan pitkäjänteisesti. Kodisoja on sijoitusyhtiönsä kautta Lähde & Co:n suurin osakas noin 30 prosentin osuudella. Perustaja Tommi Lähde omistaa yhtiöstä noin 20 prosenttia.

Lähde & Co:n vastineessa haastehakemukseen kerrotaan, että Kodisoja oli vuonna 2018 ehdottanut, että myös Jasper Pääkkönen otetaan yhtiöön osakkaaksi.

Julkisten tietojen mukaan vuosina 2019–2021 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli runsaan kahden miljoonan euron tuntumassa. Vuoden 2019 tilikauden tulos oli noin 458 000 euroa, seuraavana vuonna 349 000 euroa ja toissa vuonna 230 000 euroa.

Vuonna 2022 Lähde & Co:n liikevaihto laski 1,8 miljoonaan euroon ja tilikausi painui runsaat 3 600 euroa tappiolle.

Vastineen mukaan Lähde & Co on maksanut osakkaille vuosina 2020–2022 yhteensä 292 500 euroa osinkoja. Pääkkösen yhtiölle maksettujen osinkojen osuus on ollut 8 125 euroa.

Vastineessa Lähde & Co määrittelee olevansa muutaman henkilön pyörittämä pienikokoinen yhtiö, joka harjoittaa massiivista markkinointia.

Yhtiö ei vastineen mukaan ole myöskään suorittanut juurikaan korvausta mainoksissa esiintyville henkilöille normaaleja kuvauspalkkioita lukuun ottamatta.

Oikeuskäsittelyssä Lähde & Co:n sopimusasioista vastaava talous- ja hallinnonjohtaja Harri Nikkanen kertoi, että Jasper Pääkköselle oli maksettu vajaat 82 000 euroa brändilähettilässopimuksen solmimisesta vuonna 2018.

Jasper Pääkkönen oli ennen sopimuksen tekoa merkinnyt yhtiöstä osakkeita sadantuhannen euron edestä. Yhtiön arvo oli tuolloin käynnissä olleella rahoituskierroksella ennen sijoitusta (pre-money valuation) arvioitu neljän miljoonan euron arvoiseksi.