Japanilaisen Segan johtajien siniset Sonic-siilihupparit.

Suomalaiset Rovion johtajien punaiset Angry Birds -hupparit.

Rovion ja Segan yhteinen tiedotustilaisuus tiistaiaamuna Helsingin Epicenter-talolla tiivistyi sinisen ja punaisen brändin yhdistymisen hyötyjen hehkuttamiseen.

Japanilainen pelijätti Sega teki huhtikuun puolivälissä Roviosta yrityskauppatarjouksen. Yhtiöt ovat tänä aikana jatkaneet toisiinsa tutustumista. Tarjousaika päättyi tänään ja Rovion hallitus suosittaa edelleen osakkeenomistajille myyntiä.

Segan ja Rovion keskustelut yhteistyöstä olivat alkaneet jo kesäkuussa 2022.

”Meillä on aina ollut haaste tavoittaa globaalia markkinaa. Keskustelimme aluksi siihen liittyvästä yhteistyöstä. Puhe ei ollut vielä yrityskaupasta”, Segan operatiivinen johtaja ja kuluttajapeleistä vastaava johtaja Shuji Utsumi kertoi.

Ensimmäisen videopuhelun jälkeen yhtiöiden johtajat tapasivat toisensa Japanissa, kun Rovion toimitusjohtaja Alexandre Pelletier- Normand vieraili siellä syksyllä.

”Kävin jo viime vuonna Helsingissä ja kävin Alexin kanssa päivällisellä ja saunassa. Keskustelimme myös Kimin [Rovion hallituksen puheenjohtaja Kim Ignatius] kanssa. Saunakokemus oli hieno, rakastin sitä”, Segan toimitusjohtaja Haruki Satomi lämmitteli suomalaista yleisöä puheenvuorossaan.

Yhtiöt eivät vielä kertoneet tulevan yhdistymisen yksityiskohdista ja konkreettisista suunnitelmista. Tarjouksen tarkemmat tiedot sisältävä tarjousasiakirja on tarkoitus julkaista perjantaina. Yrityskaupan odotetaan varmistuvan heinäkuun alkuun mennessä.

Sega tarjoaa Rovion osakkeista 9,25 euron osakekohtaista hintaa. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 706 miljoonaa euroa.

”Segalla on myös animaatiostudio ja leluyhtiö. Olemme tehneet vuosien ajan Japanissa suosittuja animaatiosarjoja. Sonic-elokuvat ovat olleet meille menestys”, Shuji Utsumi kertoi.

Segan vahvin brändi peleissä ja viihdeteollisuudessa on sininen siilihahmo Sonic the Hedgehog. Se on Angry Birdsin tavoin valjastettu pelien lisäksi elokuviin ja oheistuotteisiin, jotka ovat tehneet brändiä tunnetuksi myös viime vuosina.

”Tässä on Segan haaste”, Utsumi kertoi kuitenkin näyttäen kuvaa Segan liikevaihdon jakautumisesta eri pelialustoille ja markkinoille.

Sega on maailman 15. suurin peliyhtiö ja vahva erityisesti Japanissa sekä pelikonsoli-markkinoilla. Sen sijaan yhtiön jalansija mobiilipeleissä tai länsimaissa on ollut paljon heikompi.

Mobiilipelien osuus Segan liikevaihdosta on noin 38 prosenttia, mutta siitä vain 12 prosenttia tulee Japanin ulkopuolelta. Rovio-kaupan jälkeen ulkomaisten mobiilipelien liikevaihdon osuus nousisi 45 prosenttiin.

Tärkein syy Segalle yrityskauppaan on siis se, että kaupan avulla Sega pääsee laajenemaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja saa maailmanluokan osaamista mobiilipelien tekemisessä.

Myös perjantaina julkaistun Segan talouskatsauksen mukaan tavoitteena on tuoda Rovion avulla Segan nykyisiä ja uusia pelibrändejä maailmanlaajuisesti kännykkäpelimarkkinoille.

Sega mainitsee myös Rovion pelikehitysalusta Beaconin, joka on Rovion kehittämä työkalupakki kännykkäpelien kehityksestä julkaisuun, päivittämiseen ja operoimiseen. Se antaa tekniset valmiudet, jotka Segalta mobiilipeleissä puuttuvat.

Samaan aikaan Sega näkee mahdollisuuden laajentaa Rovion Angry Birds -pelejä uusille alustoille hyödyntäen Segan vahvuuksia muun muassa pelikonsoleilla.

Tammikuussa israelilainen Playtika teki Roviosta tarjouksen 9,05 euron hintaan osakkeelta. Playtikan tarjouksen jälkeen yhtiö aloitti strategisen selvityksen yhtiöön kohdistuvista ostotarjouksista.

”Selvityksen aikana analysoimme vaihtoehtoja osakkeenomistajien, Rovion ja roviolaisten kannalta. Vaihtoehdot sisälsivät yrityskaupan ja keskustelimme useiden mahdollisten kumppanien kanssa. Yksi vaihtoehto oli luonnollisesti myös jatkaa itsenäisenä yhtiönä”, hallituksen puheenjohtaja Kim Ignatius kertasi.

Lopulta prosessin aikana tuli hänen mukaansa selväksi, että Sega ja Rovio olisivat yhdessä vahvoja, ja että yhtiöiden yhdistyminen toisi synergiaetuja.

”Japanin kielessä on sana omotenashi. Se kuvaa vieraanvaraisuutta ja vieraan kohtelemista molemminpuolisella kunnioituksella. Sega kunnioittaa Roviota samalla tavalla”, Haruki Satomi kuvasi tulevaa suhdetta.

Haruki Satomi nousi isänsä paikalle Sega Sammy Holdings -konsernin toimitusjohtajaksi vuonna 2021. Haruki Satomi kasvoi perheyhtiön sisällä rooliinsa vuodesta 2004 lähtien ensin yhtiön Yhdysvaltojen toimintojen johtajana ja viimeisimmäksi koko yhtiön operatiivisena johtajana.

Helsingissä Satomi muisteli olleensa juuri silloin Yhdysvalloissa, kun Rovion Angry Birds teki läpimurron 2009. Vasta käynnistynyt Applen oma sovelluskauppa loi tuolloin pohjan mobiilipelimarkkinan nousulle.

”Sega julkaisi silloin Monkey Ball -pelin, mutta Angry Birdsistä tuli paljon suositumpi. Olin siitä silloin hieman surullinen. Näin kaikkien pelaavan Angry Birdsiä Yhdysvalloissa. Nyt olemme innoissamme, kun Rovio liittyy Segan perheeseen”, Satomi sanoo.

Suomalaista ja japanilaista yhdistävät myös vahva perhetausta. Rovion taustalla on perustaja Niklas Hed sekä hänen yhtiötä pitkään rahoittanut setänsä Kaj Hed, jonka perheen sijoitusyhtiöt ovat olleet Rovion suurin omistaja.

Haruki Satomin mukaan tämä on yksi yhtiöiden kulttuuria yhdistävä piirre.

Haruki Satomin isä Hajime Satomi perusti Sammy Corporation -yhtiön vuonna 1975. Yhtiö nousi tunnetuksi Japanissa 1970- ja 1980 -luvuilla valmistamalla suosittuja viihdepeliautomaatteja (pachinko ja pachislot).

Kyse on japanilaisesta flipperin ja rahapeliautomaatin yhdistelmästä. Nykyisin siitä on digitaalisia versioita, mutta usein pelihalleissa on pienillä metallikuulilla toimivia pelikoneita.

Vuonna 2004 Sammy laajentui videopelibisnekseen ja osti Segan.

Sega sai alkunsa vuonna 1960 ja myös sillä oli tausta pelihallien koneissa. Vuonna 1983 yhtiö julkaisi ensimmäisen koteihin tarkoitetun pelikonsolinsa SG-1000-laitteen.

Ensimmäinen Sonic-siilin seikkailu pelimaailmassa ilmestyi vuonna 1991, pari vuotta sen jälkeen kun Sega oli listautunut Tokion pörssiin.

Haruki Satomin mukaan konserni on ostanut vuosien aikana maailmanlaajuisesti noin kymmenen eri peliyhtiötä.

”Sen jälkeen ne kaikki ovat kasvaneet. Erityisesti Creative Assembly, joka oli yrityskaupan aikaan vasta pieni 60 työntekijän toimisto. Nyt heitä on 800 ja se on yksi Britannian suurimmista pelistudioista”, Satomi kertoo.

Creative Assembly on tunnettu Total War -tietokonepelistä. Toinen Segan ostama brittiläinen pelistudio on puolestaan jalkapallopeli Football Managerista tunnettu Sports Interactive.

”Kunnioitamme studioiden itsenäisyyttä ja brändiä”, Satomi sanoo.

Yhdistyneen Sega Sammy Holdingsin liikevaihdosta vähän alle neljännes tuli viime tilikaudella peliautomaateista. Pelihallitoiminta on viime vuosina ollut muutenkin laskusuunnassa, mutta vuosina 2020–2021 se otti kovan iskun koronapandemian vuoksi.

Maaliskuussa 2023 päättyneellä tilikaudella Sega Sammy Holdingsin liikevaihto oli 320 miljardia jeniä eli noin 2,14 miljardia euroa. Se teki noin 200 miljoonan euron liiketuloksen. Yhtiön liikevaihto kääntyi takaisin pieneen kasvuun koronapandemian tuottaman notkahduksen jälkeen.

Talouslehti Forbesin arvion mukaan Hajime Satomin varallisuuden arvo on 1,4 miljardia dollaria. Isä Satomi on edelleen konsernin hallituksen puheenjohtaja.

Rovio julkaisi perjantaina tammi–maaliskuun osavuosikatsauksensa.

Yhtiön liikevaihto laski alkuvuonna 10,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli 76 miljoonaa euroa.

Edellisvuoden alku oli vahvempi tuolloin julkaistun Angry Birds Journey -pelin ansiosta. pelijulkaisun vuoksi edellisvuonna oli myös suuremman markkinointikulut, eli nyt Rovion käyttäjähankinnan investoinnit jäivät aiempaa pienemmäksi.

Rovion alkuvuoden suurin peli oli Angry Birds Dream Blast, jonka bruttomyynti kasvoi peräti 67,7 prosenttia lähes 25 miljoonaan euroon.

Konsernin liikevoitto kasvoi hieman 8,8 miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali kasvoi 11,6 prosenttiin edellisvuoden 8,8 prosentista.