Santander vaati 70 euron tuntimaksuja lainanhakijan pyynnöstä tehdyistä kirjallisista selvityksistä

Luottoyhtiö Santander Consumer Finance on perinyt asiakkailtaan liian korkeita maksuja, katsoo kuluttaja-asiamies. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on siksi puuttunut yhtiön toimintaan, minkä jälkeen Santander on luvannut korjata toimintaansa.

Kuluttaja ei ole lisämaksujen johdosta saanut yksiselitteistä ja todenmukaista tietoa nostettavissa olevasta luoton määrästä tai siitä, mitkä luottokustannukset on huomioitu todellisen vuosikoron laskennassa.

Lisäksi Santander oli vaatinut 70 euron tuntimaksuja lainanhakijan pyynnöstä tehdyistä kirjallisista selvityksistä. Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen toteaa, ettei tavanomaisesta asiakaspalvelusta tule vaatia maksua.

”Tiedusteluihin vastaaminen ja luottosuhteen perusasioihin liittyvien selvitysten tekeminen on osa vastuullisen luotonantajan perustoimintaa”, Väänänen sanoi tiedotteessa.