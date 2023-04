Alkuvuonna Yhdysvaltojen talous kasvoi ainoastaan 0,3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Yhdysvaltojen talouden kasvuvauhti hidastui alkuvuonna selvästi ennustettu enemmän, ilmenee kauppaministeriön torstaina julkaisemista ennakkotiedoista.

Yksi syy talouskasvun hidastumiseen keskuspankin voimakas rahapolitiikan kiristys, minkä takia yritysten investoinnit supistuivat ja asuntomarkkinat ovat viilenneet.

Elintasoa mittaavan bruttokansantuotteen kasvuvauhti oli tammi–maaliskuussa 1,1 prosenttia, kun se viime vuoden loka–joulukuussa oli 2,6 prosenttia. Kauppaministeriö ilmoittaa tiedot bruttokansantuotteen kehittymisestä vuositasolle korotettuna.

Uutistoimisto Reutersin mukaan ekonomistit arvioivat ennalta, että talouden kasvuvauhti olisi ollut tammi–maaliskuussa 2,0 prosenttia.

Edellisestä vuosineljänneksestä bruttokansantuote kasvoi 0,3 prosenttia. Talouskasvua kannatteli pääasiassa kotitalouksien kulutus, mutta vähäisemmässä määrin myös vienti ja julkinen kulutus.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ennusti kolme viikkoa sitten Yhdysvaltojen talouden kasvavan tänä vuonna 1,6 prosenttia. Keskuspankki puolestaan arvioi talouden kasvavan vain 0,4 prosenttia.

”Yhdysvaltojen talous on vaarassa vajota lievään taantumaan tänä vuonna, vaikka se on toistaiseksi sinnittelyt sitkeästi taantuman uhkaa vastaan. Rahapolitiikan kiristys vaikuttaa talouteen viipeellä ja sen takia talous todennäköisesti supistuu hieman syksyllä”, sanoo finanssiyhtiö Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

Vuoden aikana keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaa yhdeksän kertaa ja turvautunut neljästi poikkeuksellisen suureen 0,75 prosenttiyksikön koronnostoon. Se on nostanut ohjauskoron 0,25 prosentista 5,00 prosenttiin.

Rahoitusmarkkinat pitävät hyvin todennäköisenä, että keskuspankki jatkaa koronnostoja ensi viikolla, sillä inflaatiovauhti on edelleen selvästi sen hintavakaustavoitetta nopeampaan.

”Rahapolitiikan kiristyminen ja ostovoiman heikkeneminen nopean inflaation takia alkavat vaikuttaa talouteen yhä enemmän syksyllä. Siksi on todennäköisestä, että Yhdysvallat ajautuu lievään taantumaan vuoden lopussa”, sanoo finanssiryhmä OP:n markkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

Inflaatiovauhti oli maaliskuussa 5,0 prosenttia. Keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan sen pitäisi olla pitkän ajan kuluessa keskimäärin kaksi prosenttia. Nopeimmillaan inflaatiovauhti oli viime vuonna heinäkuussa, jolloin kuluttajahinnat kallistuivat 9,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Yhdysvallat on maailman suurin kansantalous, jolla on huomattava merkitys maailmantalouteen. Monille suomalaisille yrityksille Yhdysvallat on tärkeä markkina-alue.