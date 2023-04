Kuluttaja-asiamiehen mukaan AAA-palvelut on markkinoinut tuotteita ”kiitospakettina” ilmoittamatta selkeästi, että kyse on toistaiseksi voimassa olevasta tilaussopimuksesta.

Kuluttaja-asiamies vie luontaistuotteiden lainvastaisen puhelinmyynnin markkinaoikeuteen. Asiasta tiedotti Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) torstaina.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää AAA-palvelut oy:tä menettelemästä lainvastaisesti puhelinmyynnissä sekä asettaa kullekin kieltokohdalle 75 000 euron uhkasakon.

Yrityksen vuonna 2021 kuluttaja-asiamiehelle antamasta sitoumuksesta huolimatta harhaanjohtava ja aggressiivinen puhelinmyynti on KKV:n mukaan jatkunut, eikä kuluttajille ole annettu tarvittavia tietoja. AAA-palvelut toimii myös nimellä Suomen Luontaistuote.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan AAA-palvelut on markkinoinut kuluttajille puhelimitse tuotteita ”kiitospakettina” ilmoittamatta selkeästi ja ymmärrettävästi, että kyse on toistaiseksi voimassa olevasta tilaussopimuksesta. Myyntiä on myös jatkettu, vaikka kuluttaja on ilmaissut haluavansa lopettaa puhelun.