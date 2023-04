Kanadalainen Davie on tehnyt sopimuksen Helsingin telakan ostamisesta venäläisiltä

Sopimus telakan ostamisesta ei lopullinen, sillä se edellyttää viranomaisten hyväksyntää ja sopimusehtojen täyttymistä.

Helsingin telakka on ollut pitkään talousvaikeuksissa Euroopan unionin Venäjää vastaan määräämien pakotteiden takia.

Kanadalainen telakkayhtiö Davie on tehnyt Helsingin Sanomien hankkimien tietojen mukaan sopimuksen Helsingin telakan liiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa ei ole vielä lopullinen, sillä se edellyttää viranomaisten hyväksyntää ja sopimusehtojen täyttymistä.

Hietalahdessa sijaitsevan tehtaan omistaa nykyisin venäläisten liikemiesten Rišat Bagautdinovin ja Vladimir Kasjanenkon perustama kyproslainen sijoitusyhtiö Algador Holdings.

Telakka on ollut pitkään talousvaikeuksissa.

Euroopan unionin Venäjää vastaan määräämien pakotteiden takia telakalta ei voi myydä aluksia Venäjälle, joka on ollut sen tärkein vientimarkkina-alue. Telakkaa tai sen omistajia vastaan ei ole määrätty pakotteita.

Davie on neuvotellut telakan ostamisesta vuodenvaihteesta lähtien. Yhtiötä kiinnostaa etenkin telakan maailmanlaajuisesti tunnustettu osaaminen jäänmurtajien ja muiden arktisten alusten rakentamisessa.

Myös Davie on erikoistunut jäänmurtajiin, minkä lisäksi se rakentaa risteilijöitä ja sota-aluksia. Huhtikuun alussa Davie ilmoitti tehneensä Kanadan valtion kanssa 5,8 miljardin euron sopimuksen, joka käsittää seitsemän jäänmurtajaa ja kaksi risteilijää.

Neuvottelujen aikana Davie on ollut Suomessa yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön, ulkoministeriöön ja puolustusministeriöön varmistaakseen kaupan hyväksyttävyyden.

Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi maaliskuun lopussa suhtautuvansa mahdolliseen kauppaan myönteisesti.

”Daviella on pitkä historian laivanrakennuksessa. Yhtiön nykyinen johto on onnistunut nostamaan sen erittäin merkittävään asemaan Kanadan valtion alushankinnoissa. Tätä taustaa vasten Davie on uskottava yhtiö.”