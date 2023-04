Huipputulosta viime vuonna tehneen Venäjän tytäryhtiön tileille jäi satoja miljoonia euroja käteistä, joihin Fortum ei nyt pääse käsiksi.

Fortumin Venäjän-yksikön haltuunotossa oli mukana naamioituneita ja aseistautuneita joukkoja.

HS:n asioista perillä olevan lähteen mukaan joukot saapuivat Fortumin tytäryhtiön Moskovassa sijaitseviin tiloihin keskiviikkona lounasaikaan. Joukkoja oli runsaasti, bussilasteittain. Helsingin Sanomilla ei ole tietoa siitä, keitä aseistetut joukot olivat.

Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti tiistaina ukaasin, jonka mukaan Venäjä on väliaikaisesti ottanut hallintaansa Fortumin ja Uniperin osakkeet ja omaisuuden Venäjällä.

Venäläiset tiedotusvälineet kertoivat asiasta tiistai-iltana. HS:n ensimmäinen uutinen aiheesta julkaistiin tiistai-iltana kello 22.57.

Myös Fortumin johto sai kuulla Putinin asetuksesta vasta myöhään tiistai-iltana. Yhtiön johto piti HS:n tietojen mukaan tiistaina kello 23 aikoihin nopeasti kriisikokouksen siitä, miten asiassa piti toimia.

Samalla yhtiö kielsi viestintäänsä kommentoimasta asiaa tiedotusvälineille.

Aamulla johto piti uuden kokouksen, johon oli saatu käännös venäläisen kiinteistöomaisuuden hallintaviranomaisen tiedotteen sisällöstä.

Putinin antaman asetuksen mukaan Venäjä otti haltuunsa Fortumin ja saksalaisen Uniperin venäläisen tytäryhtiön Unipron, mutta omistusoikeus säilyi yhä vanhoilla omistajilla.

Klo 9.25 keskiviikkoaamuna myös Fortum tiedotti asiasta.

”Fortumin tämänhetkisen käsityksen mukaan uusi asetus ei vaikuta omaisuuden ja yhtiöiden omistusoikeuteen Venäjällä. On kuitenkin edelleen epäselvää, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi Fortumin Venäjän-liiketoimintaan tai meneillään olevaan toimintojen myyntiprosessiin”, Fortum kirjoitti tiedotteessaan.

Lounasaikaan Fortumin Venäjän yksikön tiloissa alkoi tapahtua.

HS:n tietojen mukaan paikalle saapuneet naamioituneet ja aseistautuneet joukot kohtelivat Fortumin paikallisia työntekijöitä asiallisesti. He ohjasivat Fortumin Venäjän-tytäryhtiön johdon yhteen huoneeseen ja muun henkilökunnan toisiin tiloihin.

Fortumin Venäjän yksikön johto, joista moni on myös tytäryhtiön hallituksen jäsen, piti hallituksen kokouksen viranomaisten läsnäollessa. Kokouksessa päätettiin vaihtaa yhtiön toimitusjohtajaa. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin öljy-yhtiö Bashneftilla aiemmin työskennellyt Vjatseslav Koževnikov.

Koževnikov, 48, on työskennellyt energia-alalla useita vuosia. Hän on naimisissa ja hänellä on kaksi tytärtä.

”Toimintamme ei muutu. Meidän tehtävämme on tarjota kuluttajille luotettavaa ja keskeytymätöntä sähkö- ja lämpöenergian saantia”, Koževnikov sanoi Fortumin työntekijöille Venäjällä pitämässään puheessa.

Entinen toimitusjohtaja Aleksandr Tšuvajev on johtanut Fortumin Venäjä-divisioonaa sen perustamisestaan vuodesta 2009 saakka. Tšuvajev on toiminut myös Fortumin johtoryhmän jäsenenä. Hänellä on pitkäaikainen kokemus alan johtotehtävistä Venäjältä.

Tšuvajev on HS:n tietojen mukaan kunnossa.

Suomessa Fortumin johto luki Venäjän tapahtumista vasta tytäryhtiönsä tiedotteesta, jossa kerrottiin, että Fortumin Venäjän-yksikön toimitusjohtaja oli vaihdettu.

Fortumin konttori on samassa rakennuksessa kuin saksalaisen Uniperin Venäjän tytäryhtiö, joka otettiin vastaavasti Venäjän haltuun.

HS:n tietojen mukaan nykyinen toimitusjohtaja ei ole ollut yhteydessä Fortumin Suomen päähän. Fortumilla ei ole edes nykyisen toimitusjohtajan yhteystietoja.

Fortum alaskirjasi Venäjä-omistustensa arvoa viime vuonna lähes kahdella miljardilla eurolla. Tiistaina tapahtunut Venäjän tytäryhtiön haltuunotto saattaa tarkoittaa, että yhtiön on tehtävä lisää alaskirjauksia Venäjällä. Fortum arvioi viime vuoden tilinpäätöksessään Venäjä-omistustensa arvoksi 1,7 miljardia euroa.

Pörssissä tieto Venäjän-toimintojen haltuunotosta on otettu vastaan rauhallisesti. Perjantaina iltapäivällä osake maksoi saman verran kuin tiistaina ennen kuin julkisuudessa tiedettiin Venäjän tapahtumista.

Sijoittajat näyttivät arvostaneen Fortumin Venäjän-toimintojen arvon jo nolliin, koska yhtiön pörssikurssi jopa nousi keskiviikkona.

Venäjän tytäryhtiö teki viime vuonna ennätystulosta. Venäjän yhtiöllä oli vuoden 2022 lopussa kassassaan käteistä 247 miljoonaa euroa.

Fortum ei ole pystynyt kotiuttamaan varoja Venäjältä pakotteiden vuoksi. Tiistaina tapahtuneen haltuunoton jälkeen varojen kotiuttaminen emoyhtiöön näyttää entistä vaikeammalta.

Fortum ilmoitti toukokuussa 2022, että se on lähdössä Venäjältä. Markkinoilla arveltiin, että tiedotus annettiin sen jälkeen, kun Fortum oli saanut omistuksilleen potentiaalisia ostajakandidaatteja.

Myynti näille ostajille, joiden joukossa oli HS-tietojen mukaan niin ulkomaisia kuin venäläisiä ehdokkaita, vaati kuitenkin presidentti Putinin luvan.

Nyt Fortumin Venäjän-toimintojen myynti tai lahjoitus on kielletty.

Fortum vastustaa haltuunottoa ja selvittää, mitä vaihtoehtoja tilanteessa yhtiöllä on käytettävissään.

Venäläisessä mediassa on jo ennakoitu, että vastaavanlainen haltuunotto on piakkoin mahdollisesti tulossa myös monelle muulle länsimaiselle jättiyritykselle.

Venäjän perustuslain mukaan yhtiöiden kansallistaminen on mahdollista, mutta haltuunotto pitää tällöin kompensoida omistajille. Haltuunotossa tällaista vaatimusta ei ilmeisesti ole.

HS-työryhmä: Juha-Pekka Raeste, Venla Kuokkanen, Alex af Heurlin, Joonas Laitinen.