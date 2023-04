CNBC: First Republic Bank ajautumassa viranomaisten syliin, osake syöksyy

Yhdysvaltalainen ongelmapankki First Republic Bank on luultavasti ajautumassa viranomaisten syliin, kertoo uutiskanava CNBC. Yhtiön osakkeen hinta lähti uutisen jälkeen syöksyyn.

First Republic Bankin osakkeen hinta lähti perjantaina syöksyyn.

Ongelmissa maaliskuusta asti ollut yhdysvaltalainen First Republic Bank on luultavasti ajautumassa maan talletussuoja­viranomaisen FDIC:n hallintaan, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNBC.

Uutistoimisto Reuters kertoi omiin lähteisiinsä vedoten aiemmin torstaina, että Yhdysvaltain viranomaiset johtavat neuvotteluja, joissa pankille yritetään löytää pelastajaa kiireellisesti.

Pian pörssien avautumisen jälkeen First Republicin osake lähti tuntuvaan syöksyyn. Reutersin mukaan pankin osake kävi pahimmillaan ennätyksellisen alhaalla 3,33 dollarissa, eli 46 prosentin laskussa, ja kaupankäynti osakkeella keskeytettiin useaan otteeseen.

Puoli kahdeksan jälkeen illalla Suomen aikaa First Republicin osakkeen hinta oli noin 38,6 prosentin laskussa 3,8 dollarissa.

Pankin osakkeen hinta on pudonnut tuntuvasti jo aiemmin kuluvalla viikolla. Suomen aikaa maanantaina illalla First Republic kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä, että se on menettänyt alkuvuonna yli sadan miljardin dollarin edestä talletuksia.

Samalla se kertoi selvittävänsä vaihtoehtojaan, kuten taseen uudelleenjärjestelyä. Pankki aikoo supistaa tasettaan ja aloittaa säästötoimet, joihin kuuluu johdon palkkioiden madaltaminen, toimitilojen vähentäminen ja henkilöstön määrän supistaminen noin 20–25 prosentilla huhti-kesäkuussa.

Pankin osake laski tuntuvasti tiistaina ja keskiviikkona, mutta kiri hieman torstaina. Viime perjantain päätöskurssista se on kuitenkin halventunut yli 70 prosenttia.

Pankin vaikeudet nousivat esiin jo maaliskuussa, kun yhdysvaltalaiset Silicon Valley Bank (SVB) ja Signature Bank kaatuivat. Samalla luottamus alueellisiin pankkeihin Yhdysvalloissa romahti, ja asiakkaat ryhtyivät siirtämään varojaan isompiin ja vakaampina pidettäviin rahoituslaitoksiin.

Esimerkiksi Silicon Valley Bank kaatui juuri talletussuojaviranomaisen FDIC:n syliin. Yhdysvaltalainen First Citizens -pankki kertoi maaliskuun lopussa ostavansa kaikki SVB:n talletukset ja lainat FDIC:ltä.

First Republic Bank pysyi maaliskuussa pystyssä, mutta tarvitsi pelastuspaketin, jossa suurpankit tallettivat First Republic Bankiin 30 miljardia dollaria.

Perjantaina julkaistiin myös Yhdysvaltain keskuspankki Fedin raportti maaliskuun tapahtumista. Keskuspankki myönsi, että sen pankkivalvojat eivät toimineet tarpeeksi voimakkaasti huomatessaan SVB:n haavoittuvuudet, ja sanoi pitävänsä pankkien valvonnan vahvistamista jatkossa tarpeellisena.

Pankin osakkeen syöksy on ollut kovaa, sillä vielä maaliskuun alussa se maksoi 122,5 dollaria. Siitä hetkestä osakkeen hinta on siis laskenut lähes 97 prosenttia.