Yhdysvaltalaiskanavan mukaan uudesta omistajasta saatetaan kertoa jo maanantaina, jos kauppa toteutuu.

First Republicin osake on ollut koko viikon rajussa laskussa New Yorkin pörssissä.

Yhteensä neljä pankkia jättänee todennäköisesti omat tarjouksensa vaikeuksissa olevasta First Republic Bankista, sanoo uutistoimisto AFP:n lähde.

Lähteen mukaan Yhdysvaltain talletussuojaviranomainen (FDIC) ja maan valtiovarainministeriö lähestyivät tällä viikolla kuutta pankkia arvioidakseen niiden kiinnostusta First Republicin omaisuuden ostamiseen.

The Wall Street Journalin mukaan First Republicin hankkijaksi ovat ehdolla ainakin JP Morgan Chase ja PNC Financial Services. Lehden mukaan vain kourallinen pankeista voisi helposti ottaa vastaan First Republicin varallisuuden ja talletukset, sillä osalla pankeista on sääntelyyn liittyviä esteitä laajentumiselle.

The Wall Street Journal mainitsee esteitä olevan esimerkiksi suuryritys Wells Fargolla. Talousuutistoimisto Bloomberg puolestaan kirjoittaa, että kauppa vaatisi esimerkiksi suurpankki JP Morganin osalta viranomaisten tekemää poikkeusta.

Sekä JP Morganilla että PNC:llä on kokemusta tositoimiin lähtemisestä kriisien aikana. JP Morgan esimerkiksi osti kituvaisen Bear Stearnsin vuonna 2008. Myöhemmin pankkijätti otti harteilleen Washington Mutualin toiminnot sen jälkeen, kun viranomaiset olivat ottaneet pankin haltuunsa.

Useat yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet ovat kertoneet, että FDIC ottaisi vaikeuksien keskellä rämpivän First Republic Bankin aluksi hallintaansa osana pelastussuunnitelmaa. Virasto myisi sitten nopeasti osan tai kaikki pankin omaisuudesta toiselle toimijalle.

Bloombergin mukaan FDIC pyysi pankkeja kertomaan alustavista tarjouksistaan jo torstaina ja on sittemmin pyytänyt ainakin JP Morgania, PNC:tä, US Bancorpia ja Bank of Americaa jättämään lopulliset tarjouksensa First Republic Bankista sunnuntaihin mennessä.

Jos kauppa syntyy, on uutiskanava CNBC:n mukaan mahdollista, että uudesta omistajasta kerrottaisiin jo varhain maanantaina. Kanavan mukaan tämä skenaario aiheuttaisi vähiten häiriöitä First Republiciin, sillä he voisivat lähteä uuteen viikkoon tietäen, että pankin omistaa taloudellisesti vakaa toimija.

First Republicin osake on ollut koko viikon rajussa laskussa New Yorkin pörssissä. Perjantaina yhtiön osakkeen arvo laski noin 43 prosenttia.

Alamäki alkoi maanantaina, kun pankki kertoi osavuosikatsauksessaan menettäneensä yli 100 miljardia dollaria talletuksia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Pörssiarvosta on tänä vuonna sulanut 97 prosenttia.

Maaliskuun lopussa First Republicin varallisuus oli 233 miljardin dollarin luokkaa, ja se olisi täten Yhdysvaltain historian toiseksi suurin kaatunut pankki, jos Lehman Brothersin kaltaisia sijoituspankkeja ei oteta huomioon. First Republicia edellä tässä kategoriassa on vain vuonna 2008 romahtanut Washington Mutual.