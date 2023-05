Yhdysvalloissa kaatui taas pankki: JP Morgan ostaa First Republicin

Viranomaiset keskeyttivät kalifornialaispankin toiminnan maanantaina ja kertoivat kaupasta.

First Republic Bankin konttori Santa Monicassa Yhdysvalloissa.

Suurpankki JP Morgan ostaa kalifornialaisen First Republic Bankin talletukset ja valtaosan sen omaisuudesta. Uutistoimistojen mukaan Yhdysvaltain talletussuoja­viranomainen FDIC keskeytti First Republic Bankin toiminnan maanantaina ja kertoi samalla kaupasta.

Kriisipankin kaikki tallettajat pääsevät järjestelyn ansiosta taas käsiksi talletuksiinsa.

First Republic Bankin ongelmat nousivat julkisuuteen maaliskuussa saakka. Pankki kertoi tiistaina menettäneensä alkuvuonna yli 100 miljardin dollarin edestä talletuksia.

Financial Timesin mukaan pankin lyhytaikainen haltuunotto antoi viranomaisille mahdollisuuden tehdä JP Morganin kanssa järjestely tappioiden jakamisesta. First Republic Bankin lainasalkkuun on kertynyt korkojen noustessa runsaasti toteutumattomia tappioita.

FDIC arvioi, että sen talletussuojarahasto kärsii 13 miljardin dollarin tappiot.

Korkojen kohoaminen on tuonut esiin matalien korkojen aikana otettuja riskejä, jotka luovat uhkia rahoitusjärjestelmän vakaudelle.

Uhat toteutuivat maaliskuussa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Kolme yhdysvaltalaista pankkia kaatui liiallisiin riskeihin ja pitkään vaikeuksissa ollut sveitsiläinen Credit Suisse myytiin viranomaisten tuella kilpailijalleen UBS:lle.