Talous | Digitaalinen media

Mediat: Verkkomedia Vice on ajautumassa konkurssiin

Digitaalisen uuden median tunnetuimpiin nimiin kuuluva Vice Media on ajautumassa konkurssiin, kertoo muun muassa The New York Times.

Vice sai alkunsa lähes 30 vuotta sitten perustetusta kanadalaisesta punk-lehdestä.