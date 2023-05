Saksalaisyhtiö Meyerin omistaman Turun telakan liiketulos ja liikevaihto kasvoivat selvästi vuonna 2022.

Royal Caribbean -yhtiön tilaaman Icon of the Seas -aluksen on määrä valmistua kuluvan vuoden loppupuolella Turun telakalta.

Turun telakan liikevoitto lähes kaksinkertaistui 20,3 miljoonaan euroon vuonna 2022. Vertailukaudella vuonna 2021 yhtiön liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa. Yhtiö tiedotti viime vuoden tuloksestaan torstaina iltapäivällä.

Saksalaisen perheyhtiö Meyerin omistaman telakan liikevaihto kasvoi viime vuonna noin 20 prosenttia 1,3 miljardiin euroon. Vuotta aiemmin liikevaihto oli vajaat 1,1 miljardia euroa.

Yhtiön tilikauden tappio oli 15,6 miljoonaa euroa, mikä on noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevoitto kuvaa yrityksen ydinliiketoiminnan tulosta ennen rahoituseriä ja veroja, tilikauden tulos taas yrityksen tulosta kaikkien kulujen ja verojen jälkeen.

Turun telakka työllistää yli 2 100 henkilöä, mutta alihankkijat mukaan lukien määrä on moninkertainen.

Yhtiön toimitusjohtaja Tim Meyer sanoo tiedotteessa, että viime vuonna telakkaa koettelivat materiaalien saatavuusongelmat sekä materiaalien ja rahoituksen kustannusten kasvu.

”Kuluneiden vuosien odottamattomista tapahtumista huolimatta olemme pystyneet pitämään telakan täydessä toiminnassa, ja valmistaudumme parhaillaan Icon of the Seas -risteilyaluksen merikokeeseen kesäkuun puolivälissä”, Meyer sanoo tiedotteessa.

Royal Caribbean -yhtiön tilaaman Icon of the Seas -aluksen on yhtiön mukaan määrä valmistua kuluvan vuoden loppupuolella. Yhtiön mukaan se on valmistuessaan maailman suurin risteilylaiva.

Telakan tilauskirja ulottuu vuoteen 2026. Telakalla työn alla ovat vuonna 2024 TUI Cruises -yhtiölle luovutettava Mein Schiff 7, Royal Caribbeanille vuonna 2025 valmistuva toinen Icon-luokan risteilijä.

Tämän lisäksi telakan tilauskirjassa ovat sen tiedotteen mukaan vuonna 2026 valmistuva kolmas Icon-luokan risteilijä sekä kaksi Rajavaltiolaitokselle toimitettavaa ulkovartiolaivaa, jotka valmistuvat vuosina 2025 ja 2026.