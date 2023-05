Apple teki alkuvuoden aikana 24 miljardin dollarin eli lähes 22 miljardin euron voiton, kun vuosi sitten voittoa kertyi yli 25 miljardia dollaria, selviää yhtiön tulostiedotteesta.

Laitevalmistaja Apple ylitti ennakko-odotukset alkuvuoden tuloksellaan inflaatiosta ja maailman talouden hidastumisesta huolimatta. Yhtiön voitto ja liikevaihto laskivat silti vuoden takaisesta.

Yhtiön liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli lähes 95 miljardia dollaria eli yli 86 miljardia euroa. Vuosi sitten yhtiön liikevaihto oli yli 97 miljardia dollaria.

Applen Iphone-puhelimien myynti kasvoi alkuvuoden aikana 2 prosenttia 51,3 miljardiin dollariin 50,6 miljardista. Analyytikkojen mukaan kasvun taustalla on Kiinan tiukkojen koronavirusrajoitusten purkaminen. Vaikka Apple on puhunut paljon laajentumisestaan Intiaan, Kiina on sille yhä merkittävä puhelimien toimittaja ja markkina-alue.