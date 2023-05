Laura Tarkka siirtyy muihin tehtäviin Gigantin ulkopuolelle. Uutena toimitusjohtajana aloittaa Niko Sandström.

Niko Sandström on työskennellyt Gigantissa vuodesta 1999.

Kodinelektroniikkaketju Gigantin toimitusjohtaja vaihtuu. Uutena toimitusjohtajana aloittaa tänään maanantaina Niko Sandström, Gigantti tiedottaa.

Laura Tarkka, joka on toiminut toimitusjohtajana lokakuusta 2020, siirtyy muihin tehtäviin Gigantin ulkopuolelle, yhtiö kertoo muttei tarkenna, minne.

Gigantti on norjalaisen Elkjøp Nordicin omistama ketju, jolla on 42 myymälää Suomessa. Gigantti työllistää Suomessa noin 1 600 ihmistä.

Sandström on toiminut Gigantin myyntijohtajana vuodesta 2019. Ennen sitä hän toimi Tampereen Kalevassa tavarapäällikkönä ja sitä ennen myyjänä Vantaan Tammiston myymälässä.

”Hän [Sandström] on tehnyt vaikuttavan kehitysmatkan yhtiössä, ja Gigantti-kulttuuri on vahvasti hänen dna:ssaan. Laura Tarkka on tehnyt erinomaista, sitoutunutta työtä luotsatessaan Giganttia keskellä haastavaa maailmanaikaa ja jatkuvaa muutosta”, Elkjøp Nordicin toimitusjohtaja Fredrik Tønnesen sanoo tiedotteessa.

Gigantti on kipuillut viime aikoina muun muassa inflaation ja kodinelektroniikan haastavien markkinoiden kanssa. Elkjøp-konserni aloitti alkuvuonna sopeutustoimet Nordic- ja ketjuorganisaatiossaan vastatakseen muuttuneeseen markkinaan.

Viime kuun lopulla Gigantti ilmoitti irtisanovansa myymälöistään 56 työntekijää ja osa-aikaistavansa 36. Irtisanomisia perusteltiin markkinoiden ja korkean inflaation lisäksi kuluttajien heikentyneellä talousluottamuksella.