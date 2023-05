Kiinteistöyhtiö SBB:n luottoluokitus laski roskaluokkaan. Se keskeyttää osinkojen maksun sekä peruuttaa osakeantinsa.

Ruotsissa kiinteistösijoittaja SBB on kohdannut haasteita. Kuva Tukholmasta.

Ruotsin suurimpiin yksityisiin vuokranantajiin kuuluva SBB eli Samhällsbyggnadsbolaget i Norden keskeyttää osingonmaksunsa ja peruuttaa osakeannin. Yhtiö tiedotti asiasta myöhään maanantaina.

SBB:n mukaan toimien tarkoituksena on vahvistaa yhtiön maksuvalmiutta. Nykytilanteessa osakeannin järjestäminen ei yhtiön mukaan ole mahdollista.

Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun luottoluokittaja S&P laski SBB:n luottoluokituksen roskatasolle eli tasolle BB+.

Vuonna 2016 perustettu SBB kamppailee parhaillaan suurien haasteiden kanssa. Sillä on noin 7,4 miljardia euroa velkaa.

Luottoluokituksen lasku tarkoittaa, että yhtiön lainakustannukset nousevat.

Ruotsin vuokranantajia on pidetty Euroopan kiinteistösektorin mittarina, arvioi uutistoimisto Bloomberg. Viiden vuoden aikana Ruotsin vuokranantajilla on erääntyviä obligaatioita noin 37 miljardin euron edestä. Neljäsosa näistä lainoista erääntyy kuluvana vuonna.

SBB on joutunut tekemään alaskirjauksia asuntojensa arvoihin ja pyytämään omistajilta lisää pääomaa 2,6 miljardin kruunun edestä osakeannin avulla. Summa vastaa noin 233 miljoonaa euroa. Nyt yritys on peruuttanut osakeantinsa.

Ruotsalaispankki SEB on arvioinut, että asuntojen hinnat ovat laskeneet Ruotsissa noin 15 prosenttia huipputasosta. Pankki arvioi, että hinnat laskevat viime vuoden huipusta kokonaisuudessaan noin 20 prosenttia.

Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Katja Ahoniemi rauhoittelee, etteivät yksittäiset negatiiviset uutiset Ruotsista kerro kaikkea maan kiinteistösijoitusalan tilanteesta. Ruotsissa on kymmeniä pörssilistattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä.

Jotkut yritykset ovat kasvaneet vahvasti velkavivun avulla matalien korkojen aikana ja osalla toimijoista on erittäin paljon velkaa. Kyse on kuitenkin yksittäisistä toimijoista. Alalla on runsaasti toimijoita, jotka ovat olleen pitkään alalla eikä kasvu ole ollut yhtä velkavetoista.

Asiasta uutisoivat Ruotsin uutistoimisto TT ja Bloomberg.