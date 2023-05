Kiinteistönvälitysalan keskusliitto arvioi, että välittäjien määrä vähenee yhteensä noin 500–600 välittäjällä. Suuri osa joukosta on jo vaihtanut toisiin tehtäviin syksyn ja kevään aikana.

Kiinteistönvälittäjistä noin 10–15 prosenttia lähtee pois alalta asuntokaupan sakkaamisen vuoksi, arvioi Kiinteistönvälitysalan keskusliitto (KVKL).

Kaiken kaikkiaan Suomessa on noin 3 500 kiinteistönvälittäjää.

KVKL:n toimitusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan viime syksynä alalta on lähtenyt jo noin 200–300 välittäjää. Hän arvioi, että kevään aikana alalta on poistunut tai poistumassa saman verran tai hieman enemmän välittäjiä.

Hän arvioi, että yhteensä kiinteistönvälittäjien määrä vähenee noin 500–600 välittäjän verran.

Viljamaan mukaan kiinteistönvälittäjät joutuvat tekemään tällä hetkellä enemmän töitä asuntokauppojen eteen, ja työpäivät ovat osin pidentyneet. Hänen mukaansa oikean hinnan löytäminen ja välittäjän ammattitaito korostuvat.

”Tällaisina aikoina, kun asuntokauppa on vähän heikommassa suhdanteessa, se vaatii entistä enemmän töitä kiinteistönvälittäjiltä.”

Tuomas Viljamaa.

Taustalla on korona-ajan asuntobuumi. Korona-aikana asuntokauppa kävi vilkkaammin, minkä vuoksi osalle uusista välittäjistä on saattanut tulla vääriä mielikuvia siitä, millaista työ todellisuudessa on.

Viljamaa uskoo, että alalta poistuu juuri nyt uusia välittäjiä. Asuntokaupan suhdanne osuu myös kokeneempiin välittäjiin, sillä kyseessä on provisioon pohjautuva ala.

”Tässä tilanteessa varmana joka suunnalla pohditaan, miten seuraavasta kuukaudesta selvitään. Jos on puskurit vähissä, jokainen miettii vaihtoehtojaan omalla kohdallaan.”

Asuntokauppojen syntymistä jarruttaa tällä hetkellä se, että ostajien ja myyjien näkemykset asuntojen hinnasta saattavat olla hyvin kaukana toisistaan, Viljamaa sanoo.