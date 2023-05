HS:n kyselyyn vastanneet kertovat, miten taloustilanne on heijastunut taloyhtiön vastikkeisiin. Osalla vastikkeiden nousu lasketaan muutamissa euroissa, kun taas joidenkin kohdalle osuu satojen eurojen korotus.

Useissa taloyhtiöissä vastikkeita päätetään nostaa, kun kustannukset kallistuvat, korot kohoavat ja tonttivuokrakin paisuu. Nostopainetta on sekä hoito- että rahoitusvastikkeissa.

HS kysyi lukijoiltaan, onko taloyhtiöissä nostettu vastikkeita ja mitä ajatuksia se herättää. Kyselyyn tuli 185 vastausta. Jutussa on käytetty kuvauksia niiden vastausten kirjoittajilta, joiden henkilöys on HS:n tiedossa.

Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että vastikkeiden nostoissa on suurta vaihtelua.

Osalla vastikkeet ovat nousseet kuukaudessa yhteensä joitain euroja, osalla joitain kymppejä ja osalla muutaman satasen verran. Osa vastaajista kertoi pelkästään hoitovastikkeiden nostosta, ja osa laski summaan mukaan useita eri vastikkeita. Monella oli vastaushetkellä tiedossa, että vastikkeita nostetaan yhtiökokouksessa.

Jotkut vastaajat kertovat olevansa hämmentyneitä nostoista tai että nostot ovat kirpaisseet. Monet kuitenkin kertovat, että vastikkeiden kohoamiseen on suhtauduttu asunto-osakeyhtiöissä ymmärtäväisesti.

Helsinkiläismiehellä vastikkeet nousevat 55 eurolla.

”On haettu säästöjä taloyhtiön kuluissa, niitä ei oikein ole löytynyt”, hän kertoo.

Hämeenlinnalaisen vastaajan mukaan vastikkeiden nosto vaikuttaa hätävarjelun liioittelulta. Hänen kuukausimenonsa kasvavat 105 eurolla.

Kuopiolaismiehen mukaan säästöjä haetaan jatkuvasti ja lämmityksestä yritetään säästää.

”Pienet korjaukset tehdään yhtenä päivänä, ettei huoltoyhtiö pääse laskuttamaan jatkuvista käynneistä”, mies kertoo.

Juho Järvinen

Taloyhtiöissä käydään nyt tarkkaan läpi kuluja, toteaa Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen.

”Tulee vastaan tilanteita, että nipistetään pienistäkin asioista."

Energian hinnan nousu on aiheuttanut eniten painetta hoitovastikkeiden nostamiseen. Muutkin kuluerät ovat nousseet. Järvisen mukaan iskuja tulee joka suunnasta, joten kustannusten kohoaminen koskee lähes kaikkia taloyhtiöitä tavalla tai toisella.

Taloyhtiöt ovat nostaneet hoitovastikkeitaan 8–10 prosenttia.

Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekosen mukaan tontinvuokravastikkeet ovat nousseet keskimäärin runsaat seitsemän prosenttia viime vuodesta. Tyypillisesti tontin vuokra sisältyy hoitovastikkeeseen, joten se myös selittää osin hoitovastikkeiden kehitystä, Rekonen sanoo.

Rahoitusvastikkeiden osalta haitari voi olla suuri eri taloyhtiöiden välillä. Ääritapauksissa rahoitusvastike on voinut nousta todella paljon. Uusissa taloyhtiöissä lyhennysvapaiden loppuminen on saattanut osua samaan hetkeen, kun taloyhtiöiden lainojen korot ovat nousseet.

Onko hoitovastikkeita nostettu nyt riittävästi, vai onko ensi keväänä luvassa lisää nostoja?

”Mahdoton ennakoida, mutta sen uskallan sanoa, että ensi kevään yhtiökokouskaudella tuskin nähdään yhtä isoja nostopaineita kuin tänä vuonna”, Rekonen sanoo.

Hänen mukaansa jatko riippuu siitä, miten yhtiöt ovat nyt toimineet ja miten hoitokulut kehittyvät ensi vuonna.

Järvisen mukaan tiettyä epävarmuutta on edelleenkin, joten ei ole mahdollista luvata, etteikö nousua voisi olla luvassa myös ensi vuoden keväällä.

Taloustilanne näkyy hieman jo vastikerästeissä. Kiinteistöliiton Järvisen mukaan vastikerästit ovat kasvaneet maltillisesti, mutta mitään hälyttävää ei ole vielä tullut vastaan.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin mukaan vastikerästit ovat lisääntyneet kuluneen 12 kuukauden aikana.

Yli puolet Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri-kyselyyn vastanneista isännöitsijöistä kertoi, että vastikerästien määrä on hieman lisääntynyt. Noin 41 prosenttia isännöitsijöitä taas kertoo, etteivät vastikerästit ole lisääntyneet.

Remontit näkyvät taloyhtiöiden rahoitusvastikkeissa. Helsinkiläisessä kerrostalossa tehtiin putkiremonttia vuonna 2016.

HS:n kyselyyn vastanneella helsinkiläisnaisella vastikkeet nousevat yhteensä 350 euroa. Korotus johtuu pitkälti rahoitusvastikkeen noususta.

”Talous menee todella tiukille, kun elintarvikkeiden hinnatkin ovat nousseet. Lisäksi on kymmenien eurojen lääkekuluja kuukausittain. Eikä tähän saakkakaan ole jäänyt tuloista yhtään säästöön. Olen pyytänyt pankilta lyhennysvapaata asuntolainalle siihen saakka, että saan toivottavasti asunnon myytyä”, nainen kertoo.

Järvenpäässä asuva nainen kertoo, että hänen vastikkeensa nousevat 152 euroa. Hänen mukaansa yhtiökokouksessa vastikkeiden nosto saatiin hoidettua asiallisesti.

”Vastikkeiden korotukselle oli tarve, eikä yhtiökokouksessa tai hallituksessa tarvinnut vääntää asiasta”, hän kuvaa.

Eräs helsinkiläisvastaaja kertoo, että hänen vastikkeensa nousi vain muutamalla eurolla. Vastikkeiden nousu ei vaikuta juurikaan hänen omaan talouteensa. Sen sijaan ylipäätään elinkustannusten nousu on saanut hänet pohtimaan työpaikan vaihtoa.

Suuri osa vastaajista kertoi myös, että taloyhtiö ei ole nostanut hoitovastiketta. Kohonneita kustannuksia on päätetty kuitata aiempina vuosina taloyhtiön kassaan kertyneillä varoilla.

”Jotkin kustannukset ovat hieman nousseet, mutta yhtiön kassassa on rahaa, jota on sinne kerrytetty säästöön kustannuksia korkeammilla vastikkeilla jo vuosia, joten päätimme, että nyt on aika ottaa sitä käyttöön. Eli ainakin tämä hallituskausi voidaan mennä ilman vastikekorotuksia, mikä sai varsin positiivisen vastaanoton osakkailta”, kertoo jyväskyläläinen mies.