Lentoyhtiöt ennustavat vahvaa kesäkautta. Lippujen hintoja on korotettu reippaasti pandemiaa edeltävästä ajasta, ja kapasiteetit ovat lähellä vuoden 2019 tasoja.

Moni länsieurooppalainen lentoyhtiö ennustaa vahvaa matkailukautta kesälle.

British Airwaysin ja espanjalaisen Iberian omistava IAG ja ranskalais-hollantilainen Air France-KLM kertoivat alkuvuoden tuloskaudella hyvästä lentolippujen varaustilanteesta lomasesonkikaudelle.

IAG kuvaili viime viikolla kesän näkymiä rohkaiseviksi ja Air France-KLM vahvoiksi. IAG kertoi, että sen Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan lentoliikenteessä kapasiteetti on jo tasolla, jolla se oli vuonna 2019 eli ennen koronapandemiaa.

Myös saksalainen Lufthansa sekä halpalentoyhtiöt Easyjet ja Ryanair ovat kukin kertoneet vankasta lippuvaraustilanteesta kesäksi.

Kotimainen Finnair kommentoi tammi–maaliskuun tuloskatsauksen julkistuksen yhteydessä tulevaa kesäsesonkia niin ikään positiivisin sanankääntein. Yhtiö arvioi, että matkustuksen kysyntä jatkuu kesäkautena vahvana, ja että kesäkuukaudet ovat ”vilkkaita”.

Finnairin verkostosta ja tuottojen optimoinnista vastaava johtaja Antti Tolvanen kertoo, että Finnairin kesän lentolippujen varaustilanne on istuinpaikoissa mitattuna noin viidenneksen matalammalla tasolla kuin vuonna 2019.

”Kesän varaustilanne kehittyy hyvin, vaikka meillä on vieläkin pandemiaa edeltävästä ajasta poikkeavaa asiakaskäyttäytymistä. Asiakkaat tekevät yhä ostopäätöksen matkasta myöhemmin kuin aiemmin. Ilmiö on toki tasoittunut huomattavasti”, Tolvanen sanoo.

Vuoden 2020 keväällä kärjistynyt koronapandemia teki lentomatkustajista varovaisia ja muutti ostokäyttäytymistä siten, että lentomatkustajat ostavat lippunsa aiempaa myöhemmin.

Erityisesti hyvin aikaisessa vaiheessa eli yli vuosi ennen aiottua matkaa ostopäätöksen tekevien asiakkaiden osuus Finnairilla on Tolvasen mukaan vähentynyt.

Matkailun kysyntä on vahvaa, mikä näkyy lentolippujen hintojen korotuksina. Lentoyhtiöt ovat korottaneet hintojaan myös kompensoidakseen polttoaineiden ja muiden kulujen selvää nousua.

Finnair ei kommentoi lentolippujensa hintakehitystä, mutta yleisesti lentolippujen hinnat nousivat pandemian jälkeisenä ajanjaksona vähemmän kuin inflaatio kuluvan vuoden alkuun asti. Sen jälkeen lippujen hintojen nousu on ollut nopeampaa kuin muiden kuluttajatuotteiden.

Vuoteen 2019 verrattuna lentoliput ovat kallistuneet 25–30 prosenttia. Ennen pandemiaa lippujen hinnat laskivat vuosikymmenien ajan kovan kilpailutilanteen johdosta.

”Lippujen hintojen laskun pohja todennäköisesti nähtiin vuoden 2018–2019 aikana. Monen lentoyhtiön kohtalo osoitti, että hintatilanne oli aivan kestämätön. Hintoihin on tullut korjaus liiketoiminnan kannalta kestävämmälle tasolle”, Finnairin Tolvanen arvioi.

Tolvanen sanoo, että kestämättömiin lippujen hintoihin johtanut kilpailutilanne loi ”illuusion”.

”Hinnat olivat aiemmin epärealistisella tasolla, mikä on koetellut koko toimialan kannattavuutta”, hän sanoo.

Hinnat ovat nousseet muuallakin matkailualalla. Saksalainen matkailujätti Tui kertoi torstaina, että sen matkojen keskimääräiset myyntihinnat ovat 26 prosenttia korkeammalla kuin ennen pandemiaa.

Suomessakin toimivan saksalaisjätin matkavarausten määrä kesälle on enää neljä prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Yli puolet Tuin matkoista kesälle on myyty, mikä oli yhtiön mukaan tavanomaista ennen pandemiaa.

Kesän sesonkikauden jälkeen lentoyhtiöiden näkymiä varjostavat korkojen nousu ja talouskehityksen epävarmuus.

Tästä huolimatta jotkut lentoyhtiöt uskaltavat tehdä jättimäisiä investointeja uusiin lentokoneisiin. Pandemian aikana investoinnit olivat jäässä.

Ryanair tilasi maanantaina amerikkalaiselta Boeingilta 150 kappaletta 737 Max -matkustajalentokoneita. Koneet toimitetaan vuosina 2027–2030. Irlantilaisyhtiö sopi myös 150 koneen optiosta.

Ryanairin mukaan koneiden yhteenlaskettu listahinta on noin 40 miljardia dollaria eli noin 36 miljardia euroa, mutta näin isoissa tilauksissa on lentokonevalmistajat myöntävät yleensä alennusta. Tilaus on joka tapauksessa halpalentoyhtiön suurin Boeingilta.

Turkish Airlinesin hallituksen puheenjohtaja Ahmet Bolat puolestaan yllättäen ilmoitti torstaina, että se aikoo tilata 600 uutta lentokonetta kesäkuussa. Jos tilaus toteutuu, se olisi suurin tilaus ilmailualan historiassa.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA:n pääjohtaja Willie Walsh sanoi viime kuussa uutistoimisto Reutersille, että lentoliikenteen kysyntää rajoittaa lentoyhtiöiden kapasiteetti.

Ilmailun kapasiteettia rajoittaa lentokonetoimituksien viivästyminen ja koneiden varaosien pula. Walshin arvion mukaan kapasiteetti pysyy rajoitettuna ainakin vuoteen 2025 asti.

Lentoalan kapasiteetin elpyminen on hyvin riippuvaista markkina-alueesta. Euroopan reiteillä lentoyhtiöt lentävät nyt noin 90 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna. Pohjois-Amerikan-lentoreiteillä kapasiteetti on jo 96 prosentissa.

Finnair arvioi kuluvan vuoden kapasiteettinsa olevan 80–85 prosenttia tasosta, jolla se oli ennen pandemiaa. Finnairin Tolvasen mukaan yhtiön lukua heikentää Venäjän ilmatilan sulku, joka pidentää Finnairin lentoaikoja Aasian-reiteillä.

Koska lentoajat Aasiaan ovat pidentyneet, Finnair tarvitsee enemmän lentokoneita saman istuinpaikkamäärän tuottamiseen.