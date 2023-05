Saksalaisyhtiö lahjoittaa lopetetun brändin tuotteiden myynnistä saadut varat hyväntekeväisyyteen.

Saksalainen urheiluvaatevalmistaja Adidas myy suurimman osan kuopatun Yeezy-brändin tuotevarastosta ja lahjoittaa myynnistä saadut varat hyväntekeväisyyteen kansainvälisille järjestöille.

Myynnistä ilmoitti uutistoimisto Reutersin mukaan Adidaksen toimitusjohtaja Bjørn Gulden torstaina yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa Saksassa.

Adidas teki Yeezy-tuotteiden suunnittelussa yhteistyötä amerikkalaisen hip hop -artisti Kanye Westin kanssa.

Adidas lopetti Yeezy-tuotteiden valmistuksen ja yhteistyön virallisesti Ye-nimisen Westin kanssa viime vuoden lokakuussa sen jälkeen, kun hän oli lausunut antisemitistisiä kommentteja.

Toimitusjohtaja Gulden sanoi yhtiökokouksessa, ettei ”tuotteiden polttaminen ole ratkaisu”.

Adidaksella on varastossa Yeezy-tuotteita 1,2 miljardin euron arvosta.Tuotteiden arvo on noussut reippaasti Adidaksen valmistuksen lopetuspäätöksen jälkeen. Joidenkin tuotteiden arvo on Reutersin mukaan yli kaksinkertaistunut.