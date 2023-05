Uudeksi toimitusjohtajaksi tulee Lindexiä johtanut Susanne Ehnbåge.

Uudeksi toimitusjohtajaksi tulee Lindexiä johtanut Susanne Ehnbåge. Edellinen toimitusjohtaja Jari Latvanen jättää tehtävänsä yhtiössä.

Ruotsalainen Ehnbåge on johtanut Stockmann-konsernin omistamaa muotiketju Lindexiä vuodesta 2018. Hän on myös vuodesta 2018 ollut Stockmannin johtoryhmän jäsen. Lindex on ollut oleellinen osa Stockmannin saneerausohjelmassa.

”Etenemme strategiamme mukaisesti oikeaan suuntaan yhtiömme muutosmatkalla, ja nyt on tulevaa kasvua ajatellen sopiva aika tehdä muutos Stockmannin johdossa. Susanne Ehnbågella on vahvat näytöt vähittäiskaupan ja digitaalisen kuluttajaliiketoiminnan johtamisen saralla”, Stockmann-konsernin hallituksen puheenjohtaja Sari Pohjonen sanoo tiedotteessa.

Aiemmin Ehnbåge on toiminut muun muassa Net on netin toimitusjohtajana vuosina 2016–2018. Stockmann-konsernin toimitusjohtajan tehtävän lisäksi Ehnbåge jatkaa Lindexin toimitusjohtajana.