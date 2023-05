Suunniteltu kaapeli maksaisi 45 miljoonaa euroa ja yhdistäisi EU:n Kaukasian alueeseen.

Euroopan unioni suunnittelee Mustallemerelle vedenalaista internetkaapelia, joka parantaisi yhteyksiä Kaukasian alueelle ja vähentäisi riippuvuutta Venäjästä, kirjoittaa talouslehti Financial Times.

Yhteensä 45 miljoonan euron hintainen kaapeli kulkisi 1 100 kilometrin matkan kansainvälisten vesien halki. Euroopan komission asiakirjassa kerrotaan, että hankkeen tavoitteena on vähentää Kaukasian alueen riippuvuutta Venäjän kautta kulkevista maanpäällisistä valokuituyhteyksistä.

EU ja Georgia ovat yhdessä tunnistaneet tarpeen Mustanmeren kaapelille jo vuonna 2021. Unionin kaapeliehdotelmaa tuntevan lähteen mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kuitenkin kiihdyttänyt hanketta, koska on ollut tarve välttää sitä, että luotettaisiin yhteyksiin, jotka eivät ole turvallisia tai vakaita.

Venäjä on yksi monista reiteistä, joita pitkin datapaketit liikkuvat Aasian ja Euroopan välillä. Suomen itänaapuri on myös olennainen osa yhteyksiä joihinkin osiin Aasiaa ja Kaukasiaa, mikä on herättänyt huolta liiallisesta riippuvuudesta Venäjään.

Euroopan parlamentin ulkoasiain komitean puheenjohtaja David McAllister on Financial Timesin mukaan kuvaillut Mustanmeren kaapelin olevan EU:lle lippulaivaprojekti ja alueellinen prioriteetti.

”Ilman (internetkaapeleita) ei olisi videoneuvotteluja, ei tutkimusyhteistyötä, eikä Netflixiä”, hän sanoi lehden mukaan ja alleviivasi venäläistenkin tietävän tämän.

Kaapelihankkeen toteutettavuudesta ja aikataulusta ei ole kuitenkaan mitään varmuutta. Tilannetta hankaloittaa erityisesti se, kuinka Venäjä käyttää Mustallamerellä olevia sota-aluksiaan sodassaan Ukrainaa vastaan ja on saartanut ukrainalaissatamia.

Internet-kaapelit ovat joutuneet tarkastelun kohteeksi vakoiluun liittyvien maailmanlaajuisten huolenaiheiden vuoksi. Maitse kulkevia linjoja ja asemia, joissa merenalaiset kaapelit tulevat maihin, pidetään alttiina muun muassa hallitusten ja hakkereiden hyökkäyksille.

Huolet merenalaisten kaapeleiden ja muun meri-infrastruktuurin tahallisesta sabotoinnista ovat puolestaan kasvaneet Nord Stream -kaasuputkien räjähdysten jälkeen. Vuodot Nord Stream 1 ja 2 -kaasuputkissa havaittiin Itämerellä kansainvälisillä vesillä viime syyskuun lopulla. Vuotokohtia oli kaikkiaan neljä: kaksi Ruotsin ja kaksi Tanskan talousalueella. Nord Stream -putket kulkevat Venäjältä Suomenlahden pohjukasta Saksaan.