Uutistoimisto Reutersin kyselyn mukaan Euroopan keskuspankki kiristäisi rahapolitiikkaansa sekä kesä- että heinäkuussa.

Euroopan keskuspankki (EKP) jatkaa rahapolitiikkaansa kiristämistä kahdessa seuraavassa korkokokouksessaan, ennustavat ekonomistit uutistoimisto Reutersin tekemässä kyselyssä.

Kaikki 62 kyselyyn osallistunutta ekonomistia odottaa EKP:n korottavan yhtä ohjauskorkoaan eli talletuskorkoaan ensi kuussa 0,25 prosenttiyksikköä 3,50 prosenttiin.

Enemmistö eli 42 ekonomistia odottaa koronnostojen jatkuvan heinäkuussa. Silloin talletuskorko nousisi 0,25 prosenttiyksikköä 3,75 prosenttiin. Loput 20 ekonomistia arvioi EKP:n jättävän korkonsa heinäkuussa ennallaan.

Valtaosa ekonomisteista ennakoi koronnostojen jäävän tähän, mutta viisi ekonomistia odottaa EKP:n nostavan korkoaan vielä syyskuussa 0,25 prosenttiyksikköä 4,00 prosenttiin.

Kesän jälkeen suurin osa ekonomisteista odottaa EKP:n pitävän talletuskoron 3,75 prosentissa ainakin ensi vuoden huhtikuuhun asti. Vain yksi ekonomisti odottaa 0,25 prosenttiyksikön koronlaskua tänä vuonna.

Reutersin kysely tehtiin 10.–15. toukokuuta.

EKP hidasti rahapolitiikkansa kiristämistä kokouksessaan aiemmin tässä kuussa. Keskuspankki nosti talletuskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä.

EKP aloitti ohjauskorkojen nostot viime vuoden heinäkuussa. Ennen toukokuun kokousta se nosti korkoja kahdesti 0,75 prosenttiyksikköä ja neljästi 0,50 prosenttiyksikköä.

Moni EKP:n rahapoliittinen päättäjä on lausunut, että keskuspankin täytyy jatkaa koronnostoja kauemmin kuin keskuspankissa on aikaisemmin odotettu. Pankin täytyisi nostaa korkoja siihen asti, kun inflaatiossa on hidastumisen merkkejä.

EKP:n ohjauskorkoja ennakoivat euribor-korot olivat tiistaina hienoisessa nousussa. Suomessa asuntolainojen viitekorkona yleisesti käytetty 12 kuukauden euribor noteerattiin tiistaina 3,807 prosenttiin, kun maanantaina se oli 3,805 prosentissa.