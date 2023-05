Jane Doe väitti kanteen mukaan, että Epstein oli parittanut häntä ystävilleen vuodesta vuosien 2003–2008 välillä. Deutsche Bank sivuutti epäilyttävät toimet, muun muassa sen, että liikemiehen pankkitililtä lähti lukuisia maksuja useille nuorille naisille.

Yksi maailman suurimmista pankeista, Deutsche Bank, on päätynyt sovittelemaan kymmenillä miljoonilla dollareilla syytöksiä, joiden mukaan pankki hyötyi Jeffrey Epsteinin tekemistä laajoista seksuaalirikoksista.

Anonyymia Jane Doe -nimeä käyttävä nainen nosti viime vuonna kanteen pankkia vastaan itsensä ja joidenkin muiden naisten puolesta. Naisen mukaan Deutsche Bank jatkoi yhteistyötä Epsteinin kanssa viiden vuoden ajan siitä huolimatta, että tiesi miehen käyttävän pankkitileillä olevia rahojaan rikolliseen toimintaan, tässä tapauksessa ihmiskauppaan.

Jane Doe väitti kanteen mukaan, että Epstein oli seksuaalisesti hyväksikäyttänyt häntä sekä parittanut häntä ystävilleen vuodesta vuosien 2003–2008 välillä. Kanteen mukaan Deutsche Bank sivuutti Epsteinin epäilyttävät toimet, muun muassa sen, että liikemiehen pankkitililtä lähti lukuisia maksuja useille nuorille naisille.

Deutsche Bank on monikansallinen pankki, jonka päämaja on Saksan Frankfurtissa. Uutistoimistot sekä muun muassa The Wall Street Journal (WSJ) kertovat, että pankki on nyt suostunut maksamaan 75 miljoonaa dollaria sovittelurahaa. WSJ:n mukaan summa todennäköisesti jakautuu usean asianomaisen kesken.

Yhdysvaltalainen Jeffrey Epstein (1953–2019) tunnettiin seurapiireissä viihtyvänä liikemiehenä, joka takoi rahaa ja sai tunnustusta järjestötoiminnastaan. Monet julkkikset ja poliitikot pitivät häneen tiiviisti yhteyttä: Epsteiniin on yhdistetty muun muassa presidentit Bill Clinton ja Donald Trump, Britannian prinssi Andrew ja elokuvaohjaaja Woody Allen.

Epsteinin taipumus seksuaalirikoksiin oli julkinen salaisuus. Vyyhti alkoi purkautua 2000-luvun alussa, ja ensimmäistä kertaa Epstein joutui oikeuden eteen seksuaali­rikoksista vuonna 2008. Nuorin uhreista oli 14-vuotias. Epstein myönsi syyllisyytensä seksin ostamiseen ja seksin ostamiseen alaikäiseltä. Hän selvisi syyteneuvottelulla ja 13 kuukauden rangaistuksella.

Vuonna 2018 yhdysvaltalaislehti Miami Herald jäljitti kymmeniä Epsteinin mahdollisia uhreja, tarkasteli uudestaan tapaukseen liittyviä asiakirjoja ja haastatteli tapauksen kanssa työskennelleitä viranomaisia. Lehden juttu käynnisti uuden oikeuskäsittely­suman, jonka myötä Epstein pidätettiin. Häntä syytettiin kymmenien nuorten naisten ja alaikäisten tyttöjen hyväksikäytöstä New Yorkissa ja Floridassa vuosina 2002–2005.

Epsteinia uhkasi jopa 45 vuoden vankilatuomio. Tuomiota hän ei ehtinyt saada, sillä hän hirttäytyi manhattanilaisessa sellissään 10. elokuuta 2019.

Deutsche Bank kieltäytyi kommentoimasta keskiviikkoista sovittelupäätöstä medialle. Pankki ei WSJ:n mukaan myönnä tehneensä mitään väärää ja vakuuttaa tehneensä ”merkittäviä” panostuksia talousrikosten ehkäisemiseen.

Puolustuksen arvion mukaan 75 miljoonaa dollaria on suurin sovittelusumma, mitä vastaavissa tapauksissa – eli seksuaalirikoksissa, joihin liittyy rahalaitos – on ikinä maksettu.

Jane Doeta ja muita naisia edustaneet kaksi lakiyritystä ovat nostaneet samasta syystä kanteen myös yhdysvaltalaista suurpankkia JP Morgan Chasea vastaan. Kanteen mukaan pankki antoi Epsteinin pysyä asiakkaanaan ja täten myös auttoi nyt kuollutta liikemiestä pyörittämään ihmiskauppaansa.

JP Morgan Chasen tapaus on edelleen ratkaisematta. Pankki ei kommentoinut medialle Deutsche Bankin ratkaisua.

”Jälkiviisaana voi sanoa, että oli virhe olla tekemisissä Epsteinin kanssa. Kadumme sitä, mutta emme usko tehneemme mitään väärää”, JP Morgan Chasen tiedottaja on sanonut WSJ:n mukaan.

Epstein oli JP Morgan Chasen asiakas vuodesta 1998 alkaen. Hän vaihtoi saksalaisjättiin vuonna 2013, kun JP Morgan Chase sulki hänen tilinsä. Molemmat pankit tekivät vuosia yhteistyötä Epsteinin kanssa vuoden 2008 jälkeenkin, kun Epstein oli ensimmäistä kertaa oikeudessa seksuaalirikoksista, kertoo WSJ.