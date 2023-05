Toimitusjohtaja. Se on titteli, jonka Linda Yaccarino on halunnut jo pitkään, eikä hän ole peitellyt tavoitettaan ystävilleen ja kollegoilleen, kertoo The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ:n mukaan Yaccarino uhkasi jopa muutama vuosi sitten erota entisen työnantajansa NBC Universalin palveluksesta hamutessaan lisää vastuuta yhtiössä.

Tänä kesänä haave toteutuu, kun Yaccarino, 60, siirtyy johtamaan sosiaalisen median yhtiötä Twitteriä.

Yaccarino tunnetaan hyvistä suhteistaan mainosmaailman kulisseissa, ja häntä on muun muassa WSJ:n mukaan kutsuttu ”samettivasaraksi” tiukkojen mutta reilujen neuvottelutaktiikoidensa vuoksi.

”On muutamia ihmisiä, joita ei pidettäisi vain keulakuvatoimitusjohtajana Twitterille, ja Linda Yaccarino on yksi heistä. Hän on alalla kunnioitettu hahmo, jonka uskottavuus mainostajien silmissä puhuu omasta puolestaan”, sanoo markkinatutkimusyhtiö Forresterin markkinointitutkimusjohtaja Mike Proulx uutistoimisto Bloombergille.

Bloombergin mukaan tuttavat kuvailevat Yaccarinon olevan luotettava ja empaattinen henkilö mutta myös hyvin tarkka omasta julkisuuskuvastaan. WSJ:n mukaan Yaccarinon kollegat kuvaavat hänen olevan kovaa eteenpäin paahtava johtaja, joka on taitava itsensä markkinoija.

Ennen siirtymistään Twitterin johtoon Yaccarino vietti 12 vuotta viihdejätti NBC Universalin palveluksessa. Hän oli lähtiessään yhtiön maailmanlaajuisen mainonnan johtaja.

NBC Universalilla viettämiensä vuosien aikana Yaccarino oli Bloombergin mukaan keskeinen henkilö muun muassa mainoksilla tuetun Peacock-suoratoistopalvelun perustamisessa.

Kenties parhaiten Yaccarino tunnetaan Bloombergin mukaan työstään televisioyhtiöiden katsojalukujen mittaustapojen uudistamisessa.

Uutistoimiston mukaan Yaccarino kritisoi Yhdysvalloissa television katsojalukuja jo pitkään mitanneen Nielsen-yhtiön toimintatapoja, koska se ei ottanut huomioon NBC:n ohjelmia verkossa katsovia ihmisiä.

WSJ kuvaa Yaccarinon puskeneen NBC:tä katsomaan perinteisten televisiomainosten taakse ja luoneen kumppanuuksia Buzzfeedin ja Applen kaltaisten digiajan yhtiöiden kanssa.

Yaccarinon tärkeimpiä tehtäviä Twitterin johdossa on saada mainostajat palaamaan somealustalle. Siihen viittaa jo tuleva työnjako Twitterin omistajan ja nykyisen toimitusjohtajan, maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluvan Elon Muskin kanssa.

Musk sanoi Yaccarinon palkkaamisesta kertovassa twiitissään, että uusi toimitusjohtaja keskittyy pääosin Twitterin liiketoimintaan, kun Musk itse keskittyy jatkossa tuotekehityksen ja uusien teknologioiden johtamiseen.

Twitterin peräsimessä Yaccarinon mainosalan kontaktit tulevat tarpeeseen. Muskin poukkoileva käytös, kevennetty sisällönvalvonta sekä keskeisten mainostajien kanssa toimineiden työntekijöiden irtisanomiset tai irtisanoutumiset ovat karkottaneet monet mainostajat Twitteristä viime syksyn jälkeen.

Yhdysvaltalaiskanava CNN kertoo markkinatutkimusyhtiö Sensor Towerin dataan perustuen, että vain 43 prosenttia Twitterin tuhannesta suurimmasta mainostajasta ennen yhtiön siirtymistä Muskin haltuun mainosti alustalla vielä viime kuussa.

WSJ:n mukaan mainostulot kattoivat lähes 90 prosenttia Twitterin tuloista vuonna 2021. Lehden mukaan Twitterin liikevaihto ja oikaistu tulos putosivat joulukuussa noin 40 prosenttia vuoden takaisesta.

Juomayhtiö Molson Coorsin mediasta ja kuluttajien sitouttamisesta vastaava johtaja Brad Feinberg arvioi WSJ:lle, että Yaccarinolla on hyvät mahdollisuudet saada mainostajia palaamaan Twitteriin, koska hän ymmärtää brändien ja mainostoimistojen tarpeet ja tavoitteet.

”Hänen sanaansa on perinteisesti luotettu. Lindan myötä tilanne tulee olemaan vakaampi”, Feinberg sanoo lehdelle.

Alan ammattilaiset odottavat mielenkiinnolla, millaiseksi Twitterin uuden toimitusjohtajan Linda Yaccarinon ja omistajan Elon Muskin yhteistyö kehittyy.

Twitterin vakaudesta huolehtiminen saattaa olla Yaccarinon toimenkuvan vaikein palanen, sillä arvaamattomuudestaan tunnettu Musk pitää muutoksen jälkeenkin näppinsä kiinni sekä yhtiön päivittäisessä toiminnassa että sen hallituksessa.

BBC:n mukaan monet alan ammattilaiset seuraavat kiinnostuneina, miten uuden toimitusjohtajan ja Muskin yhteistyö lähtee kehittymään.

WSJ:n mukaan Linda Yaccarino on ollut jo aiemmin Muskin tukija. Yaccarinon entiset kollegat kertovat lehdelle, että hänen poliittiset näkemyksensä sopivat hyvin yhteen Muskin kanssa.

Jää silti nähtäväksi, miten kaksikon näkemykset osuvat yhteen Twitterin liiketoiminnan suurimmissa kipukohdissa. Muskin julkisuuteen kertoma tehtävänjako kaksikon välillä ei tee selväksi, kuka päättää esimerkiksi mainostajia huolettaneista sisällönvalvonnan linjauksista.

Ei ole myöskään selvää, miten vapaasti Yaccarino saa palkata itselleen apukäsiä. Musk on Bloombergin mukaan irtisanonut tai muuten menettänyt 75 prosenttia yhtiössä vielä viime syksynä työskennelleistä henkilöistä.

Toinen kysymys on, kuinka helppoa osaavien työntekijöiden löytäminen tulee olemaan. Musk on viime aikoina muun muassa kritisoinut etätöitä kovin sanoin.

”Henkilöstö tulee olemaan valtava haaste [Yaccarinolle]. Jos teknologia-alan työntekijät etsivät vakaampaa työympäristöä, ne tulevat luultavasti pysymään kaukana Twitteristä”, johtamisen professori Tim Hubbard Notre Damen yliopistosta arvioi CNN:lle.