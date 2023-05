Uusi, iso automerkki tulee Suomeen. Miltä ne tuntuvat ja mitä ne maksavat? Testasimme.

Tämän auton ovi soi kuin kitara. Etuovessa on kolme joustavaa remmiä, joilla voi yrittää näppäillä sointuja.

Epäsuorat musiikkiviittaukset jatkuvat auton keskikonsolissa, joka on tila kuljettajan ja matkustajan välissä. Ilmaa tulee pienten CD-levyjen näköisistä ritilöistä, joita voi käännellä kuin valikoisi levyä jukeboksista.

Ulkopuolelta harmaan värinen auto tuskin herättää huomiota lipuessaan Keski-Uudellamaalla. Sen takaikkunan alla lukee kuitenkin lyhyt iskulause, joka voi pistää Euroopan automarkkinat uusiksi.

Build your dreams, ”rakenna unelmasi”.

BYD:n iskulause on kirjailtu autojen taakse.

Iskulauseen etukirjaimet tiivistyvät auton edessä logoon BYD. Se on kiinalainen autojätti, joka tuo kesäksi kolme täyssähköistä autoa Suomen markkinoille. HS pääsi pikatestaamaan niistä kahta Tuusulanjärven ympäristössä.

Volkkareihin ja toyotoihin tottuneille suomalaisille merkki on tuntematon, mutta se on maailman suurin ladattavien autojen valmistaja. Tällä tarkoitetaan sekä täyssähköisiä autoja että ladattavia hybridejä.

BYD on myynnissä kuningas omalla maallaan, mutta nyt se vaivihkaa laajenee. Sanovat ”Kiinan Teslaksi”.

”Teslaa pidettiin aikanaan isona haastajana, joka herätti ihmisten mielenkiinnon. BYD lähtee nyt Eurooppaan haastajana. Periaatteessa voidaan sanoa, että se on Kiinan Tesla: teknologia on ollut pääpainopiste, ja myöskin asiat perinteisen autoilun puolelta on huomioitu”, sanoo maajohtaja Michael Place.

Maajohtaja Michael Placen mukaan uteliaat ovat jo ottaneet yhteyttä BYD:n autoista, vaikka niitä ei ole voinut vielä tilata. ”On olemassa se uteliaisuus ja halu tutustua.”

Hän nojailee Järvenpäässä hassuilla oviremmeillä varustettuun Atto 3 -autoon, joka on kolmesta mallista halvin. Kaksi muuta ovat virtaviivainen porrasperä Han sekä iso katumaasturi Tang.

Han ja Tang viittaavat vanhoihin kiinalaisdynastioihin. Ajan määreeseen eli attosekuntiin vihjaileva Atto 3 on myös kotimaassaan nimeltään Yuan Plus.

Placen mukaan Atto 3:n hinta tulee alkamaan nelosella, kun muut mallit alkavat seiskalla. Nyt puhutaan kymppitonneista. Etenkin kallis pääty kilpailee tuttujen eurooppalaisten luksusmerkkien kanssa.

Tarkat hinnat julkaistaan ensi viikolla, kun yhtiö avaa esittelytilan espoolaiseen kauppakeskukseen.

”Asiakaskuntamme ovat alkuun teknologiasta kiinnostuneet. Aloitetaan toiminta pääasiassa Etelä-Suomesta ja siitä pikkuhiljaa ylöspäin”, Place kertoo.

”Premiumia, mutta saavutettavissa oleva tuote”, hän muotoilee.

Atto 3 on eräänlainen pieni katumaasturi ja BYD:n lanseerausvaiheen halvin auto.

BYD:n lähtöasetelma on jännittävä. Maakuntien konservatiivisille kuljettajille ”kiinalainen auto” kuulostaa halpatavaralta, mutta merkki pyrkii ohittamaan tämän mielikuvan.

Place muistuttaa, että valmistaja on yksityinen yritys, jolla on isoja omistajia Yhdysvalloissa. Monimutkaisten komponenttiketjujen takia on vaikea päätellä, mistä kukin automerkki todella on kotoisin.

Se kuitenkin on varmaa, että kaikki BYD:t valmistetaan tällä haavaa Kiinassa. Auton kaikista osista se myös valmistaa 72 prosenttia itse – mukaan lukien sähköauton kriittisimmän osan eli akun.

Placen mukaan valmistajan akut ovat ”yksi maailman turvallisimmista”, sillä yritys alun perin aloitti akkuyrityksenä. Sillä on ollut aikaa kehittää teknologiaa ja varautua maailmanvalloitukseen.

Hanista saa maksaa seiskalla alkavan summan. Auto tuo etäisesti mieleen Teslan Model S:n.

Tänne tulevia autoja on sorvattu eurooppalaiseen makuun, jotta ostajat voivat rahdata mökilleen peräkärryllisen tavaraa tai veneen.

”Aasiassa autoilla ei vedetä. Euroopassa esimerkiksi vetopaino on iso juttu, koska suomalaiset eivät ole ainoita, jotka ovat mökkikansaa.”

Pohjoismaisia kokemuksia on saatu jo Norjasta, jossa BYD:n saa suotuisan verotuksen takia Suomeakin edullisemmin. Moni tänne tuleva auto on sattumoisin Norjassa, sillä logistiikkaketju kulkee maan satamien kautta, ja siellä on ruuhkaa.

Maahantuoja odottaa, että tänä vuonna ehditään tehdä satoja kauppoja. Vertailun vuoksi tammi–huhtikuussa Suomessa ensirekisteröitiin noin 1 500 Teslaa.

Joka tapauksessa sähköautojen kuninkuustitteli ratkaistaan globaalisti tänä vuonna BYD:n ja Teslan välillä.

Hanin ratti huokuu luksusta.

Mutta ne autot. Miltä ne todella tuntuvat?

Pikatesti yllättää: autoista ei tule Made in China -vaikutelmaa, vaan niillä on hyvä ajaa, ja ne ovat maltillisessa maantienopeudessa mukavia ja hiljaisia.

Sisustuksen kanssa irrotteleva Atto 3 häviää tilojen koossa, mutta suhteellisen alhainen hinta sähköautosta kiinnostaa luultavasti pieniä perheitä.

Kalliimpi Han huokuu luksusta. Materiaalit tuntuvat laadukkailta, kuljettaja istuu kuin toimitusjohtaja. Autoa on verrattu Teslan Model S:ään.

Pienen pieni asia jää mieleen, joka kertoo paljon: Han täräyttää rattia huomaamattomasti, jos tien reuna lähestyy. Tekniset asiat siis muistuttavat hienovaraisesti läsnäolostaan, mutta niitä ei hierota tämän hintatason autossa päin naamaa.

Autojen lupailtu toimintamatka on tyypillistä keskitasoa, joskin silmiin pistää se, että halvemman Atto 3:n latauksen maksimi on 80 kilowattia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nopeista tienvarsilatureista auto ei saa täyttä potkua irti.

Autojen kontrolli- ja viihdejärjestelmiin emme lyhyellä testillä ehtineet paneutua.

Videon autoista voit katsoa tämän jutun alusta.

Mutta mitä niillä Atto 3:n ovilenksuilla pitäisi tehdä?

”Ne jotka osaavat soittaa kitaraa, pystyvät soittamaan hyvä säveliä, mutta se toimii myöskin pullotelineenä erittäin hyvin.”

Lue lisää: ”Kiinan Teslaksi” kutsuttu BYD avaa liikkeen Espooseen

Lue lisää: Suomeen saapuu uusi auto­merkki, joka on pistänyt Kiinan markkinat jo täysin uusiksi

Lue lisää: Sähköauto 5 000 eurolla, eikä huolta lataamisesta – Kiinalainen auto­kauppa on näyte­ikkuna siihen, mitä Eurooppa vasta odottaa

Lue lisää: Kiinalaisyhtiö haastaa Teslan sähköautojen valtiaana – tuo markkinoille luksussähköauton