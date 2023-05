Erilaisten sopimusten vertailu on aiempaa vaikeampaa, sillä pörssisähkön hinta vaikuttaa yhä useammin myös muihin kuin pörssisähkösopimuksiin.

Olkiluoto 3:n tuotantoa supistettiin, koska sähkö on liian halpaa. Voimalan sähkölinjoja Eurajoella toukokuun alussa.

Pörssisähkön hinta on ollut toukokuussa poikkeuksellisen halpaa. Sunnuntaihin mennessä kuluvan kuun verollinen keskihinta sähköpörssi Nordpoolissa on noin 4,4 senttiä kilowattitunnilta. Viimeksi keskihinta oli kuukausitasolla samaa hintaluokkaa huhtikuussa 2021.

Viimeisen viikon aikana keskihinta on ollut todella alhainen: vain 1,2 senttiä kilowattitunnilta. Sunnuntaina pörssisähkön hinta oli jopa useita tunteja negatiivinen.

Kuluttajilta sähköyhtiöt perivät pörssihinnan päälle kuukausimaksun sekä marginaalin, joka on noin 0,4 senttiä kilowattitunnilta tai hieman sen päälle. Lisäksi sähköstä maksetaan kiinteää siirtohintaa.

Poikkeuksellisen halvan sähkön taustalla on viime päivinä ollut useita tekijöitä.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä totesi lauantaina HS:lle, että sähkömarkkinalla vaikuttavat nyt kevään myötä laskenut kulutus, tuulinen sää ja vesivoimajokien kevättulvat.

Sähkön futuurihinnat ennakoivat, että pörssisähkön verollinen hinta olisi kesä–heinäkuussa runsaat viisi senttiä.

Myös muiden sopimustyyppien hinnat ovat laskeneet, mutta hyvin maltillisesti. Pörssisähkön alhainen hinta ei ole ainakaan toistaiseksi laskenut muiden sopimustyyppien hintoja energiakriisiä edeltävälle tasolle.

Edullisimmissa määräaikaisissa sähkösopimuksissa sähköenergia maksaa nyt noin 9–10 senttiä kilowattitunnilta, selviää Energiaviraston hintavertailupalvelusta.

Määräaikaissopimuksia kilpailuttaessa kuluttajan on syytä on tarkkana. Monen yhtiön sopimuksessa on nyt lisälauseke, joka kertoo myös pörssisähkön hinnan vaikuttavan sopimuksen lopulliseen hintaan. Niin sanotun kiinteän kilowattituntihinnan lisäksi hinta joko laskee tai nousee hieman sen mukaan, ajoittuuko sähkönkäyttö pörssisähkön edullisille vai kalliille tunneille.

Lisäksi esimerkiksi Energiaviraston palvelun edullisimmaksi listatussa määräaikaisessa sopimuksessa kiinteän hinnan päälle peritään vielä 20 prosenttia pörssisähkön kuukauden keskihinnasta. Tämä sopimus on tarjolla Gnp Energy -yhtiöllä.

Myös toistaiseksi voimassa olevat sopimukset on energiakriisin jälkeen sidottu yhä useammin pörssisähkön hintaan: ne joko seuraavat sähköpörssin kuukauden keskihintaa tai sähkönkäyttäjän kulutuksen ajoitus vaikuttaa kilowatti­tunti­kohtaiseen hinnoitteluun.

Sähkösopimuksista on tullut niin kirjavia ja yhteismitattomia, että kuluttajan voi olla miltei mahdoton vertailla, mikä sopimus olisi todellisuudessa edullisin.

Energiaviraston markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen sanoi aiemmin keväällä HS:lle, että ongelma on tiedossa, mutta ei aivan yksinkertainen ratkaista.

”Vapaan sähkömarkkinan idea on, että yhtiöt saavat vapaasti kehittää erilaisia tuotteita ja meidän pitää sopeutua siihen”, Paananen sanoi.

HS:n alla olevalla laskurilla voit vertailla omaa sopimustasi tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. Määräaikaisista ja toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista laskuriin on valittu Energiaviraston palvelun edullisin sopimus, jossa pörssisähkön hinta ei vaikuta sopimuksen kWh-hintaan.