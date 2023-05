Myrskyn on tarkoitus investoida maatuulivoimaan yhdessä tanskalaisen sijoitusrahaston kanssa noin kaksi miljardia euroa. Rahalla rakentuisi noin 1 800 megawatin nimellistehon edestä voimaloita.

Suomalainen vuonna 2020 perustettu tuulivoimarakentaja Myrsky Energia on tehnyt tanskalaisen sijoitusrahaston Copenhagen Infrastructure Partnersin (CIP) kanssa yhteistyösopimuksen isoista maatuulivoimainvestoinneista.

Yritysten on tarkoitus rakentaa yhteistyössä yli kahdella miljardilla eurolla tuulivoimaa. Rahalla saisi noin 1 800 megawattia tuulivoimaloita. Suunnitelman mittaluokkaa voi verrata siihen, että viime vuonna tuulivoimaa rakennettiin Suomeen noin 2 000 megawattia, ja tällä hetkellä sitä on yhteensä 5 700 megawattia.

Myrsky Energian verkkosivujen mukaan sillä on tuulivoimahankkeita ”työn alla” noin 5 000 megawatin edestä ja lisäksi aurinkoenergiahankkeita noin 2 000 megawattia.

Yhtiöllä on käynnissä 30 tuulivoimahanketta, joista osa on kaavoitusvaiheessa, osa varhaisemmassa selvitysvaiheessa. Tuulivoimalle sopivista rakennuspaikoista käydään monin paikoin kovaa kisaa eri yhtiöiden välillä, joten kaikki työn alla olevat hankkeet tuskin toteutuvat.

Tiedotteessa ei puhuta investointien aikataulusta mitään. Tyypilliset tuulivoimahankkeet ovat noin 50–100 megawatin kokoisia, ja niiden toteutus kaavamuutoksineen kestää useita vuosia.

Suomi on tällä hetkellä Euroopan edullisimpia paikkoja rakentaa tuulivoimaa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on arvioinut tuulivoimakapasiteetin kasvavan hyvin nopeasti ainakin seuraavien vuosien ajan.

Myrsky suunnittelee, kehittää, rakentaa ja operoi itse rakentamiaan voimaloita. Yhtiön perustaja ja pääomistaja on Tuomas Candelin-Palmqvist. Mikko Leppäsen ja Tatu Mäkimartin perustama sijoitusyhtiö Korpi Capital omistaa osan yhtiöstä.

Vuonna 2012 perustettu CIP hallinnoi kymmentä rahastoa, joihin se on tähän mennessä kerännyt noin 19 miljardia euroa investoitavia varoja. Rahastoihin on sijoittanut satakunta institutionaalista sijoittajaa eri puolilta maailmaa. Sijoittajana on myös Euroopan investointipankki.

Yhtiöllä on toimistoja ja sijoituksia uusiutuvan energian projekteissa ympäri maailman.