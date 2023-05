Pörssi­sähkön hinta on keskiviikkona historiallisen alhainen

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sähkön vuorokauden keskihinta on Suomessa miinuksella.

Pörssisähkön hinta on keskiviikkona Suomessa historiallisen alhainen, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sähkön vuorokauden keskihinta on Suomessa miinuksella.

Hintakehitykseen yleisesti ovat vaikuttaneet Ruususen mukaan tehdyt investoinnit. Tämän keskiviikon poikkeuksellisen tilanteen taustalla on hänen mukaansa kuitenkin ennen kaikkea tulvakausi, jonka myötä vesivoimaa ei voida rajoittaa.