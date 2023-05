Aalto-yliopiston verkkotekniikan professori Jukka Manner arvioi, että Twitter ei varautunut Floridan kuvernööri Ron DeSantisin kampanja-avauksen kuulijamäärään.

Miljardööri Elon Muskin ostama viestipalvelu Twitter kärsi keskiviikkona pahoista, ilmeisesti palvelinkapasiteetista johtuvista ongelmista.

Muskin piti juontaa keskiviikon ja torstain vastaisena yönä Twitterin Spaces-äänialustalla tilaisuus, jossa Floridan kuvernööri Ron DeSantis ilmoitti pyrkivänsä Yhdysvaltojen presidentiksi asettumalla ehdolle republikaanipuolueen esivaaleissa.

Tapahtumaa oli mainostettu Yhdysvalloissa laajasti, mutta keskustelutilaisuuden tekniikka ei toiminut lainkaan, ääni ja yhteydet katkeilivat, eikä suuri osa kuulijoista päässyt kuuntelemaan tilaisuutta olenkaan.

Kahdenkymmenen minuutin teknisten ongelmien jälkeen tilaisuus siirrettiin toiselle Twitter-tilille.

Mediatietojen mukaan tilaisuudella oli runsaat puoli miljoonaa käyttäjää.

Aalto-yliopiston verkkotekniikan professori Jukka Manner arvioi, että Twitter ei vaikuta varautuneen näin suureen käyttäjämäärään, vaikka puoli miljoonaa ei hänen mukaansa kuulosta ”kovin suurelta” kuulijamäärältä.

”Kyse on siitä, millaiseen käyttäjämäärään varaudutaan”, Manner sanoo.

Twitter on voinut mitoittaa palvelinkapasiteettinsa esimerkiksi 10 000:een kuulijaan, mutta keskiviikkona kuulijoita olikin 50-kertainen määrä.

Manner sanoo, että Twitter ja muut sosiaalisen median yhtiöt voivat melko joustavasti lisätä palveluidensa palvelinkapasiteettia erilaisilla pilviratkaisuilla, mutta digitaalisessa ympäristössäkin on skaalautuvuusrajat.

”Kun palvelimet ovat täynnä, ne ovat täynnä. Silloin koko järjestelmä yskii”, Manner sanoo.

Palvelinkapasiteetin alimitoitukseen viittaavat myös kommentit, joita keskustelutilaisuudesta kuultiin. Muskin kuultiin sanoneen, että Twitterin palvelimet ovat ”rasittuneet jonkin verran”, kertoo brittilehti Financial Times.

Tilaisuuden toinen juontaja, Muskin ystävänä tunnettu it-yrittäjä David Sacks puolestaan sanoi, että tilaisuudessa on niin paljon kuulijoita, että palvelimet ”sulavat”. Sacks piti tätä hyvänä asiana, amerikkalaislehti The New York Times (NYT) kertoo.

Twitter lanseerasi Spaces-palvelun vuonna 2021. Palvelua pidetään varsin vakaana tuotteena, vaikka sen on melko tuore.

Twitterin nimettömänä pysyvät työntekijät kertoivat NYT:lle ennen tilaisuutta olleensa huolissaan Muskin kiinnostuksesta politiikkaan ja siitä, kuinka palvelu kestää kasvavan liikenteen.

Työntekijöiden mukaan DeSantisin tilaisuudelle ei tehty testausta, jolla selvitetään sivuston niin sanottuja luotettavuusongelmia.

Aalto-yliopiston Manner sanoo, että teknologiayhtiöt suuntaavat yleensä aloitteleviin palveluihin vähemmän palvelinresursseja kuin vakaisiin palveluihin.

”Mitä uudempi palvelu, sitä vähemmän resursseja allokoidaan palvelinkapasiteettiin”, Manner sanoo.

Elon Musk osti Twitterin viime vuonna. Sen jälkeen Musk on myllännyt yhtiön johtoa, lopettanut projekteja ja irtisanonut henkilöstöstä yli kolme neljäsosaa.

Mediatietojen mukaan irtisanottujen joukossa on myös palvelun huollosta ja toimivuudesta vastanneita insinöörejä.

Muskin kaudella myös Twitterin käyttösääntöjä on muutettu ja mustalle listalle asetettujen sallittu jälleen käyttää palvelua.